Veltroni a Otto e Mezzo: «Si figuri se Virginia Raggi mi ha chiesto consigli»

Ha parlato del suo recente incontro in Campidoglio con Virginia Raggi

Walter Veltroni è stato ospite di Otto e Mezzo, nella trasmissione di Lilli Gruber su La7 del 10 giugno 2019. L’ex sindaco di Roma ha parlato del suo ultimo libro sulla Capitale (che si intitola semplicemente ‘Roma’) e del suo incontro in Campidoglio con Virginia Raggi: l’ex segretario del Partito Democratico, infatti, ha voluto omaggiare la sindaca di una copia della pubblicazione. L’incontro è stato anche oggetto di un selfie che Virginia Raggi ha postato sui suoi canali social.

Veltroni ha parlato dell’incontro con la Raggi

Lilli Gruber ha voluto sapere qualche retroscena in più su quell’incontro. Walter Veltroni, che per tutta la trasmissione aveva dibattuto con Andrea Scanzi del legame tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle e della possibilità di un loro effettivo dialogo, ha risposto alla Gruber. «Le ha chiesto qualche consiglio?» – ha osato la conduttrice.

Le parole di Veltroni a Otto e Mezzo

«Se Virginia Raggi ha chiesto a me un consiglio? – ha ribattuto Veltroni – Ma si figuri. Ma poi non mi sembrerebbe opportuno nemmeno dargliene. Amministrare Roma è un lavoro bellissimo, ma è anche estremamente difficile». A quel punto, Veltroni ha ricordato i suoi anni di amministrazione della Capitale, elencando i successi. «Roma cresceva dieci volte di più rispetto alla media nazionale, era un’epoca diversa, ma non si può attribuire tutto alla congiuntura economica: c’era un’applicazione diversa, ricordo che avevo un giorno libero ogni tre settimane».

Nessun giudizio di valore, tuttavia, in merito all’operato di Virginia Raggi: «Da quando non sono più sindaco di Roma non ho espresso un giudizio sui miei successori».

FOTO: Veltroni a Otto e mezzo del 10 giugno 2019