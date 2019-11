No, Roberto Vecchioni non si rappresenta «nelle cose che dice Giorgia Meloni»

In queste ore è tornata a circolare una notizia già abbondantemente scaduta (e smentita) nel giugno del 2015 dal diretto interessato. L’articolo che sta trovando tantissime condivisioni in rete è stato redatto da Il Giornale, prendendo spunto da alcune dichiarazioni rilasciate da Roberto Vecchioni alla trasmissione ‘Un giorno da pecora’, in onda su Rai Radio1. In quell’occasione, come poi spiegato qualche giorno dopo, il cantautore brianzolo aveva ironicamente esaltato la figura politica di Giorgia Meloni (la cui ascesa era ancora lontana dall’avvenire). Sarcasmo, forse anche per responsabilità sue, non capito.

La dichiarazione su Giorgia Meloni incriminata e ripresa da Il Giornale, che non aveva colto la comunque difficile ironia radiofonica del cantautore, è questa: «È una delle tre o quattro donne della politica italiana che mi piace di più, dice sempre quello che deve dire e lo dice in maniera attenta, non si bea, non si interessa di questioni di sinistra o di destra. La Meloni è più a sinistra di Renzi. La sinistra è popolo, è gente, arriva prima delle banche e dei ricchi. Seguo Giorgia Meloni sempre, ogni volta che c’è un dibattito, perché mi rappresento nelle cose che dice».

Nessun endorsement alle idee di Giorgia Meloni

L’articolo risale al 7 giugno del 2015 e qualche giorno dopo è arrivata la smentita da parte dello stesso Roberto Vecchioni che, con un post Facebook, spiega che quelle sue parole fossero ironiche e sarcastiche e che i suoi ideali erano, sono e resteranno legati alla sinistra. La smentita, però, è stata dimenticata da molti utenti che hanno fatto tornare in auge quella che non può essere definita una bufala, ma che tratta una non verità fattuale.

Vecchioni si rivede in Calenda

Qualche anno dopo, sempre a Un giorno da Pecora, memore del fraintendimento del giugno 2015, Roberto Vecchioni tornò a parlare di politica spiegando di essere da sempre un uomo di sinistra, di non riconoscersi minimamente nell’atteggiamento senza mezze misure di Matteo Salvini. Parole chiare per non indurre nessuno a pensare che lui avesse svoltato a destra.

