Vasco Rossi sostiene che negli USA ci siano meno casi di contagio perché i tamponi costano 3200 dollari

Il post social pubblicato nel tardo pomeriggio di giovedì da Vasco Rossi riapre il caso della differenza sulla sanità pubblica in Italia e la gestione della salute – privata – negli Stati Uniti. Secondo il rocker di Zocca, infatti, negli USA il numero dei contagiati da Covid-19 sarebbe ben maggiore rispetto a quelli certificati. Il motivo sarebbe semplice: mentre nel nostro Paese il costo per ogni singolo tampone è a carico del servizio sanitario nazionale, oltreoceano il prezzo del test ricade su ogni singolo cittadino. E si parla di circa 3200 dollari.

Nell’annunciare la sua dura presa di posizione, con un attacco diretto alla CNN (che ieri aveva diffuso una mappa che mostrava l’Italia come Paese untore in tutto il mondo) e Donald Trump (che ha detto che i numeri dei contagi diffuso dall’OMS non è reale), Vasco Rossi ha pubblicato un suo selfie mentre indossa una mascherina che, oltre a non avere i canoni di sicurezza, è anche di dubbio gusto. Ma si sa: ognuno è libero di fare scelte estetiche e il cantante ha sempre un suo stile, non solo musicale.

Vasco Rossi e il costo dei tamponi Coronavirus in Italia

Il Coronavirus è «arrivato anche in California. I casi accertati sono pochi!? Anche perché i tamponi costano 3200 dollari (si avete capito bene) e naturalmente pochissimi possono o potranno permettersi di farlo. Ecco spiegato il motivo per cui magicamente qui l’emergenza non è grave come da noi in Italia». Poi il pensiero sul numero reale, possibile, di americani affetti senza saperlo: «Chissà quanti sono già ammalati e lo saranno senza che la CNN o STRUMP si debbano preoccupare. Meditate gente, meditate!».

(foto di copertina: da profilo Instagram)