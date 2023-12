Il noleggio a lungo termine è attualmente tra le soluzioni più popolari. A sceglierlo sono coloro che desiderano spostarsi per piacere o lavoro a bordo di un’automobile, ma preferiscono evitare gli oneri associati alla proprietà di un veicolo. Molte persone optano per il noleggio a lungo termine anziché il leasing o l’acquisto, e questa pratica continua a guadagnare popolarità in Italia. Secondo una ricerca dell’Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri (UNRAE) del 2022, sono stati registrati poco più di 1 milione di nuovi veicoli, 175.000 in meno rispetto all’anno precedente. Nel primo trimestre del 2023, sono stati stipulati quasi 450.000 nuovi contratti di noleggio a lungo termine, confermando la crescente preferenza degli italiani per questa formula. Ma perché così tante persone la scelgono? E soprattutto, quali sono i vantaggi offerti da questa soluzione?

I vantaggi del noleggio a lungo termine

Il noleggio lungo termine è senza dubbio la soluzione del momento, in grado di liberare il beneficiario dal pagamento del bollo e dell’assicurazione, dai costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, dal tagliando e dalle revisioni. Si tratta di una soluzione pratica e comoda, con spese fisse e predeterminate. Inoltre, il contratto non richiede anticipo o immobilizzo di capitale, né una maxi-rata finale. La svalutazione del veicolo (auto, furgone o moto) non è un problema per il beneficiario: al termine del contratto, basta restituire il veicolo e richiederne uno nuovo con un nuovo accordo. Questa soluzione offre massima libertà senza vincoli di chilometraggio o area geografica. Le auto sono sempre nuove, moderne, dotate di comfort e completamente funzionali. La maggior parte delle aziende che offrono questo servizio fornisce diverse opzioni adatte a ogni esigenza e budget. Infine, molte aziende mettono a disposizione auto sostitutive in caso di problemi, incidenti o guasti. Il cliente paga solo il canone mensile (comprensivo di tasse, RCA, assistenza e servizi accessori), le spese per il carburante e può godersi il viaggio. È possibile noleggiare auto usate o nuove, vetture ibride o elettriche. Alcune aziende, incluse case motociclistiche, consentono il noleggio di moto nuove per periodi che variano tra 24 e 48 mesi, con tutte le spese di gestione incluse, compresi i cambi di pneumatici.

I modelli auto più richiesti

Quali sono le auto più richieste da chi sceglie il noleggio a lungo termine? I SUV e i diesel sono le categorie più richieste in assoluto. Nel 2023, i veicoli diesel sono i più noleggiati: le aziende non automotive li richiedono per oltre il 60% del totale, seguite dai privati con il 36%. Le auto mild hybrid e full hybrid continuano a riscuotere un discreto successo in ogni settore, mentre le ibride plug-in sono in netto calo, soprattutto tra i privati. Lo stesso si può dire delle auto completamente elettriche, che sono scese dal 4,7% al 3,3% rispetto all’anno precedente. E le auto a benzina? Poco richieste nel noleggio a lungo termine, ma tra le più popolari nel noleggio a breve termine. Per quanto riguarda le carrozzerie, i SUV sono ancora i modelli più richiesti, con una crescente preferenza per quelli del segmento C, soprattutto tra i privati e le aziende non automotive (24% e 25,6% del totale). Seguono i SUV del segmento B, particolarmente apprezzati dai privati (21,5%). Anche le berline del segmento A e B continuano a ricevere apprezzamenti, mentre le station wagon sono in lieve calo. In cima alla lista dei modelli più noleggiati c’è la Fiat Panda, con oltre 15.000 unità all’anno, confermandosi la regina del noleggio grazie alla sua versatilità e alle diverse versioni disponibili, dalla classica alla Cross con un design da SUV, passando per la Sport, sempre alla moda e giovanile. Seguono la Fiat 500, la Peugeot 3008, la Jeep Renegade, la Fiat 500X, la Jeep Compass e la BMW X1. Chiudono la classifica la Volkswagen Tiguan, l’Alfa Romeo Stelvio e la Volkswagen Golf.