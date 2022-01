Negli ultimi sedici mesi Apple ha raggiunto un valore di mercato di 3 mila miliardi di dollari

Sedici mesi, gli ultimi. Questo è quanto ci è voluto al valore di Apple per passare da due mila miliardi di dollari a tre mila miliardi di dollari. Il gigante Usa, fondato nel 1976 e entrato in borsa nel 1980 con una valutazione di mercato da 1,8 mila miliardi di dollari, è il primo al mondo a stabilire questo traguardo pari a circa 2,2 mila miliardi di sterline. Dal 2007, ovvero da quando Steve Jobs ha presentato il primo iPhone sul mercato, il valore dell’azienda è aumentato del 5.800% circa. L’aumento esponenziale del valore è stato registrato anche grazie alla pandemia, con la spesa per i prodotti elettronici che è schizzata verso l’alto.

L’aumento di valore di Apple la inquadra come una delle vincitrici della pandemia

Dalla pandemia Apple – così come altre big tech – esce senz’altro vincitrice quindi. Un analista di Wedbush ha affermato – come riporta BBC – che «arrivare ai 3 triliardi di dollari per Apple segna un altro momento storico mentre l’azienda continua a dimostrare che i dubbiosi hanno torto». Grazie alla rinnovata dipendenza delle persone – chiuse in casa per la pandemia – da prodotti come smartphone, tablet e computer portatili, Apple segna un ulteriore traguardo dopo essere stata la prima a raggiungere un valore azionario di 1 miliardo di dollari nell’agosto del 2018.

Da lì l’ascesa è stata formidabile: ci sono voluti ulteriori due anni per raddoppiare il valore a 2 mila miliardi di dollari e, come abbiamo già accennato, altri sedici mesi per arrivare a tre mila miliardi di dollari di valore per Apple. In che modo si ripartiscono le vendite del colosso di Cupertino? L’iPhone continua a rimanere il prodotto di punta, costituendo circa la metà delle vendite dell’azienda. Assumono sempre maggiore peso lo spazio di archiviazione iCloud, venduto tramite Apple Store, e i servizi di abbonamento a piattaforme streaming di musica, tv e fitness.