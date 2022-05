La Rai non ha ancora un vademecum per i talk show

Si è fatto un gran parlare delle regole di ingaggio per i talk show della Rai, della volontà dell’amministratore delegato Fuortes di rivoluzionare completamente questo modello, delle prospettive del format e degli ospiti che partecipano ai dibattiti. La volontà della commissione di Vigilanza della Rai era quella di realizzare un vero e proprio vademecum per dare ordine alle trasmissioni e per impedire un nuovo caso-Orsini (il gettone di presenza previsto per ospiti che una parte consistente dell’opinione pubblica ritiene sui generis, sui cui poi non si è trovato un accordo). Presenza di esperti di massimo rilievo e a titolo preferibilmente gratuito: erano questi i pilastri su cui si è concentrata la discussione. Ma questo vademecum, annunciato e praticamente pronto a essere approvato, alla fine non c’è stato. È mancato l’accordo in commissione di Vigilanza e si è voluto evitare un colpo di mano nei confronti del Movimento 5 Stelle, la voce più dissonante sulla questione.

Vademecum Rai sui talk-show, salta qualsiasi accordo

Secondo il Movimento 5 Stelle, i punti del vademecum andrebbero a rappresentare una sorta di ingerenza politica nella costruzione delle trasmissioni, mentre altri punti sono praticamente scontati e impliciti nel lavoro che già le redazioni dei programmi Rai stanno portando avanti. Per questo motivo, gli esponenti pentastellati in commissione si sono detti contrari all’introduzione del vademecum.

L’intenzione del presidente della commissione, il forzista Alberto Barachini, è quella di passare la palla proprio agli esponenti del Movimento 5 Stelle, chiedendo loro di fare una proposta in merito all’architettura dei talk show. Su cui l’ad Fuortes ha dato più spunti nei giorni scorsi, parlando di contraddittori tra due esperti (ospiti puri, senza gettone di presenza) con interventi misurati e paritari a livello di lunghezza e di tempo della trasmissione occupato. Ma se l’obiettivo del vademecum e della revisione del format del talk-show era quello di evitare le liti acchiappa-ascolti e di evitare le presenze di personaggi discussi, al momento, l’intenzione sembra essere naufragata.