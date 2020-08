“Vaccino Covid19: test sui bambini della scuola di Bugliano (PI)” – I commenti di chi ci ha creduto

Dalla pagina facebook dell’inesistente Comune di Bugliano, è stato pubblicato un post in cui si è annunciata l’avvenuta effettuazione di un test su 15 bambini della Scuola Elementare “Bava Beccaris”, ai quali sarebbe stato somministrato un vaccino contro il Coronavirus.

Il post ha raccolto immediatamente migliaia di reazioni, commenti e condivisioni, per la maggior parte effettuate da chi conosce bene il Comune di Bugliano e i suoi simpatici post, tutti rigorosamente fake. Non sono però mancati anche moltissimi casi di persone che hanno preso il post sul serio, specie sul fronte no vax e complottista.

Non poteva mancare anche il commento del seguace delle teorie di QAnon. A lui proprio non la si fa: scacco matto Deep State!