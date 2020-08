«I primi dati sulla volontaria sottoposta a vaccino sono confortanti»

È ancora presto per tirare le somme e la reale efficacia del vaccino Covid che da ieri viene sperimentato sull’uomo dall’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma sarà dimostrata al termine di 24 lunghe settimane di test e controlli. Ma il direttore dell’INMI, Francesco Vaia, ha voluto rendere pubblica la condizione medico-sanitaria della prima volontaria che lunedì si è sottoposta a questo test. E, a 24 ore dall’inoculazione, il quadro sembra essere molto confortante.

«I primi dati di laboratorio sulla paziente sono molto confortanti», ha detto Francesco Vaia in collegamento con Coffee Break, su La7. Il direttore sanitario dell’Istituto Lazzaro Spallanzani ha sottolineato come la donna goda di un buonissimo stato di salute e le sue condizioni saranno monitorate nel corso delle prossime settimane, come per tutti gli altri volontari che si sottoporranno alla sperimentazione.

Vaccino Covid, come sta la prima donna italiana a cui è stato inoculato

Nel suo lungo discorso, Vaia ha sottolineato come la sperimentazione debba seguire dei protocolli e delle tappe già stabilite. Per questo motivo per verificare l’efficacia dell’immunizzazione occorreranno altre settimane e altri test su decine di persone. Solo lì si potrà avere un quadro ufficiale – e scientificamente approvato – sulla funzionalità del vaccino creato nei laboratori di Oxford. Insomma, non occorre farsi prendere da facili ottimismi perché la ricerca è un qualcosa di serio e che non si può basare su singole risultanze.

Ottimismo o pessimismo

«Come comunità scientifica, noi dobbiamo smetterla di lanciare troppi proclami e fare un po’ di autocritica – ha aggiunto Francesco Vaia -. Dobbiamo trovare un equilibrio: da un lato non dobbiamo essere eccessivamente catastrofisti e dall’altro neanche troppo ottimisti. Stiamo vivendo in un fase di alert, ma non è preoccupante. I numeri si possono anche torturare, ma sono quelli».

(foto di copertina: da Coffee Break, La7)