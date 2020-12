Tutti quelli che si aspettavano la diretta social del vaccino di De Luca rimarranno delusi

Il governatore della Campania ha sparigliato le carte sul tavolo. In tanti, visto il suo spasmodico utilizzo di dirette attraverso la sua pagina Facebook, si sarebbero aspettati una diretta video – annunciata in pompa magna – di Vincenzo De Luca che si sottopone al vaccino anti-Covid. Ma i social-spettatori, scorrendo sulla sua pagina, rimarranno delusi: il Presidente campano ha scelto la via della sobrietà comunicativa (una sobrietà di questi tempi) pubblicando solamente una fotografia post inoculazione del vaccino Pfizer-BioNTech.

Quasi un unicum inaspettato, visti i precedenti. Pochi minuti dopo le 14 di domenica 27 dicembre, si è avuta notizia della vaccinazione De Luca. Lontana dai riflettori della diretta social e accompagnata solamente da un post Facebook postumo a operazione completata.

Vaccinazione De Luca senza lo show mediatico delle dirette Fb

Un breve messaggio per comunicare ai suoi cittadini la sua vaccinazione e l’invito, quando sarà disponibile, a tutti i campani (e italiani) a non avere timore e sottoporsi all’inoculazione del vaccino contro il Covid. Una scelta comunicativa ben differente rispetto al passato (anche il più recente) inondato da lunghissimi monologhi in diretta video su Facebook, senza alcun contraddittorio, in cui ha attaccato tutto e tutti. Senza distinzione di fede politica. Insomma, nel classico cliché del personaggio.

Scelta la via della sobrietà

E oggi niente diretta video. La vaccinazione De Luca ha scelto la via della sobrietà comunicativa, senza incappare in melense dirette social. Una decisione che va nella direzione opposta alla scelta fatta da diversi leader politici mondiali che, invece, hanno utilizzato i media per diffondere (alcuni anche in diretta, vedi Joe Biden) gli attimi dell’iniezione con il vaccino anti-Covid. Anche oggi, dunque, il Presidente della Campagna ha scelto di distinguersi dagli altri, limitandosi a un post successivo.

