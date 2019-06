L’inspiegabile (e brutto) uovo a forma di cuore postato da Salvini

Matteo Salvini ha pensato bene di iniziare il giorno cruciale del governo Conte con un post da fashion blogger. Un uovo a forma di cuore, un po’ bruciacchiato e davvero terribile, dedicato ai suoi amici di Facebook.

LEGGI ANCHE > I consigli di cucina di Matteo Salvini

Uovo Salvini, la brutta immagine sui social network

In un’ora questa foto dell’ovetto a forma di cuore con dedica agli amici ha già superato il post che, nella giornata di ieri, Matteo Salvini aveva fatto per onorare i vigili del fuoco alla parata del 2 giugno. Insomma, questione di priorità per quanto riguarda i followers del ministro dell’Interno e leader della Lega.

L’uovo di Salvini nel giorno cruciale del governo

Sorprende la leggerezza con cui, un vicepremier di governo, inizia la giornata sui suoi social network, soprattutto quando tutti gli organi di stampa sono concordi – viste le notizie trapelate – a indicare questo 3 giugno come una data cruciale per la tenuta dell’esecutivo. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, infatti, ha annunciato per il pomeriggio una conferenza stampa risolutiva, in cui chiederà il mandato per trattare con Bruxelles o, in alternativa, presenterà le sue dimissioni.

Evidentemente, il dibattito politico nazionale deve interessare poco a Salvini che, dopo aver fatto colazione con l’ovetto a forma di cuore, ha subito postato la notizia di un suo comizio per le elezioni amministrative e i ballottaggi di domenica prossima. Non è la prima volta che il vicepremier dà consigli culinari attraverso i suoi canali social. Ed evidentemente questi post aumentano l’engagement della pagina Facebook. Ma sorprende sempre la tempistica utilizzata da Matteo Salvini per la pubblicazione di queste particolari immagini. La distrazione, d’altronde, è alla base della sua strategia di condivisione sui social network.