Salvini dice che Di Maio è un «uomo piccolino»

Nel campionario dei vari scambi tra politici, mancava ancora la definizione di uomo piccolino. Ci ha pensato Matteo Salvini a colmare questo gap a L’Aria che tira, la trasmissione di Myrta Merlino in onda su La7. La giornalista, infatti, ha avuto modo di intervistare Matteo Salvini sugli ultimi episodi d’attualitò, dal dito medio della ragazza che lo ha fotografato e diffuso sui social network, passando anche per le vicende della nave Gregoretti, con la richiesta di autorizzazione a procedere e l’intenzione del Movimento 5 Stelle di votare a favore della richiesta stessa.

Uomo piccolino, il nuovo insulto di Salvini a Di Maio

Proprio questo ultimo aspetto è risultato particolarmente sgradito a Matteo Salvini, che non ha accettato il cambio di prospettiva di Luigi Di Maio. Quest’ultimo, infatti, sul caso della nave Diciotti aveva fatto di tutto per dire che la decisione, quella volta, era stata collegiale, presa da tutto il governo. Giustificando così il voto contrario all’autorizzazione a procedere.

Secondo Luigi Di Maio, la decisione sulla nave Gregoretti non può definirsi collegiale. Anche perché, in quel preciso momento storico – tra il 27 e il 31 luglio – il governo era sull’orlo di una crisi, con Matteo Salvini che stava per far cadere il governo giallo-verde. Quest’ultimo aspetto è stato però smentito nel corso della trasmissione di La7.

Cosa ha portato, nella vicenda della nave Gregoretti, Salvini a definire Di Maio «uomo piccolino»

«Fu una decisione collegiale – dice Salvini -, ci fu una sospensione di quattro giorni fino a che 5 Paesi europei ed i vescovi italiani si resero disponibili ad accogliere gli immigrati. Se vogliono mandarmi a processo, andrò a processo. Mi crea imbarazzo sapendo quanto costano questi processi alla collettività. Avvocati mi dicono che dovrei preoccuparmi, rischio fino a 15 anni».

Dunque, una smentita su tutta la linea delle parole di Di Maio. Che, per questo motivo, viene definito «uomo piccolino» dallo stesso leader della Lega: «L’atteggiamento di Di Maio? Mi è sembrato squallido, da uomo piccolino».