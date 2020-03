Mediaset continua a perdere pezzi importanti e dopo la sospensione di programmi come Le Iene e Quarta Repubblica di Nicola Porro ora è il turno di “Uomini e Donne” di fermarsi a causa del coronavirus nonostante i tanti accorgimenti non può andare in onda senza alcun contatto fisico e non si possono proseguire le registrazioni sia in studio che, soprattutto, in esterna.

L’ultima puntata dovrebbe andare in onda il 20 marzo, poi dal 23 Uomini e Donne andrà in pausa forzata. Maria De Filippi ci ha provato in tutti fare modo, ma il trono classico non si può fare senza esterne e i protagonisti del trono over impossibilitati ad arrivare a Roma da tutta Italia. Il cugino spagnolo Mujeres, hombres y viceversa, in onda su Cuatro invece da lunedì rinchiuderà i protagonisti in una casa stile Grande Fratello per poter continuare con le registrazioni senza mettere a rischio nessuno dal contagio di coronavirus.

Mediaset al posto di Uomini e Donne su Canale 5 trasmetterà alcuni “classici” della tv del pomeriggio come Secret millionaire, Inga Lindstrom, Pure Country, Rosamunde Pilcher, Disegno d’Amore.