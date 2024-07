UnipolMove o Telepass: differenze e scelte a confronto

Ultimamente il settore dei telepedaggi è stato animato dall’arrivo di svariati concorrenti per Telepass. La società in questione è stata l’unica, per anni, a gestire il comparto dei pedaggi telematici, ma adesso la liberalizzazione ha consentito l’ingresso anche ad altri brand. Brand come UnipolMove, che si fa notare per merito della qualità dei suoi servizi, unita ad una spiccata convenienza economica, dovuta ai suoi costi concorrenziali. Nella guida di oggi, dunque, ci focalizzeremo su un confronto diretto tra queste due realtà.

UnipolMove: costi concorrenziali e tanti servizi

Quando si parla di telepedaggio, e quando si cerca una più che valida alternativa a Telepass, allora UnipolMove si candida come la migliore soluzione del momento. Il motivo lo abbiamo già anticipato poco sopra: si tratta di un brand che riesce ad offrire un servizio di eccellente qualità, ad un costo molto competitivo. Per capirlo basta analizzare il prezzo del piano Base, proposto ai clienti privati. Il piano in questione ha un costo di 1,50 euro al mese e, se si approfitta della promozione in corso , si può anche godere di un azzeramento del canone per i primi 12 mesi. Si può anche aggiungere un secondo dispositivo di telepedaggio, ad un prezzo ridotto, ovvero pari a 1 euro al mese, anche questo con canone azzerato i primi 12 mesi se si usufruisce della promozione attuale.

Il dispositivo di UnipolMove permette, ovviamente, di saltare le file al casello passando attraverso le corsie preferenziali con l’apertura automatica della sbarra, che non sono esclusiva di Telepass. In secondo luogo, ci sono anche altri servizi che possono essere sfruttati tramite UnipolMove, come strisce blu e parcheggi convenzionati, soccorso stradale, bollo auto e tagliando auto (il tagliando al momento è disponibile solo in Lombardia). Questo piano propone anche l’accesso all’Area C Milano insieme ad altri servizi di mobilità, e non solo. Si ha, infatti, anche la possibilità di riparare i vetri della propria vettura con UnipolGlass. Infine, quando si valuta UnipolMove, bisogna anche mettere in conto il valore del brand Unipol e la grande rete di punti vendita presenti in Italia.

Telepass: gli aggiornamenti sui servizi

Telepass ha deciso di modificare la propria strategia commerciale per tenere il passo dei concorrenti, ma lo ha fatto adottando una politica al rialzo del prezzi, consequenziale alla rimodulazione della propria offerta. Si tratta della proposta più cara sul mercato attuale, con un costo di 4,90 euro per il piano Plus e di 3,90 euro per il piano Base. Anche in questo caso è presente l’azzeramento del canone per i primi 12 mesi, insieme agli sconti sui pedaggi, alle strisce blu e ai parcheggi convenzionati, e all’accesso all’Area C Milano.

Se si opta per il Plus, ovvero il piano più completo, nella lista dei servizi si aggiungono il cashback carburante, la revisione, il lavaggio auto, la mobilità condivisa (sharing), lo Skipass (presente anche con UnipolMove) e i pagamenti con PagoPA. Occorre sottolineare e ribadire un punto importante: la qualità dei servizi proposti da Telepass è ottima, ma l’unico nodo è rappresentato dai costi, soprattutto in seguito ai rincari ufficializzati a giugno.