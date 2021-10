L’obiettivo di Uber di rendere più semplici i viaggi verso gli aeroporti

Uber è un’azienda statunitense che fornisce principalmente un servizio di trasporto automobilistico privato. Adesso Uber vuole rendere i viaggi in aeroporto meno disordinati attraverso un sistema di prenotazione anticipata, di tracciamento dei voli e prelievi sul marciapiede basati sull’apprendimento automatico.

Uber e i trasporti meno disordinati

Secondo quanto riportato da The Verge, le caratteristiche che sta introducendo Uber sono progettate per migliorare il viaggio più temuto di sempre: quello in aeroporto (per chi non ha nessuno che lo accompagni o lo vada a prendere). In alcune città selezionate, i clienti – grazie al funzione di prenotazione anticipata Uber Reserve – potranno prenotare un passaggio per l’aeroporto con 30 giorni di anticipo e anche inviare le informazioni sul loro volo all’ autista in modo tale da poter monitorare il suo progresso in tempo reale. Uber sta anche lavorando con il database dei voli OAG per aggiungere le informazioni per il tracciamento del volo. Entro 24 ore dall’atterraggio di un volo riceveranno notifiche di eventuali ritardi o arrivi anticipati. E se ci sono più modifiche all’orario di arrivo, l’app farà in modo che i passeggeri non siano bombardati da notifiche.

Oltre alle informazioni sul volo, Uber offre anche 60 minuti di attesa gratuita senza costi aggiuntivi. Quindi, se non sei ancora pronto a salire in macchina dopo l’atterraggio, l’autista ti aspetterà per un’ora intera. I passeggeri potrebbero non vedere un costo aggiuntivo, ma Uber compenserà gli autisti per il tempo trascorso in attesa.

Le novità di Uber per i viaggi in aeroporto

Inoltre l”azienda – per migliorare i prelievi sul marciapiede – sta pensando anche all’apprendimento automatico e lo sta utilizzando per prevedere la domanda prima del tempo e quindi inviare un certo numero di autisti che possono poi essere abbinati ai passeggeri più rapidamente. Se invece non ti piace pianificare le cose in anticipo, Uber sta lanciando un’altra nuova funzione chiamata Ready When You Are. I clienti che hanno richiesto un Uber – una volta atterrati – possono scegliere di essere prelevati in 20 minuti, 10 minuti, o il più presto possibile, a seconda di quanto tempo pensano perderanno per raggiungere all’uscita.

Tutte queste nuove caratteristiche fanno evincere come la società si sia rialzata dalla situazione finanziaria in cui tutte le aziende sono finite per via delle pandemia. Con l’allentamento delle restrizioni di blocco in tutto il mondo, la domanda per i servizi offerti da Uber ha iniziato a riprendersi, provocando addirittura una carenza di autisti all’inizio di quest’anno. Traslando dal particolare al generale, il tutto sembra la luce in fondo al tunnel che stavamo aspettando: il mondo sta ripartendo sul serio.