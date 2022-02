Dopo Meta è la volta di Twitter? Nella giornata di ieri, il Roskomnadzor, l’autorità garante delle comunicazioni in Russia, aveva annunciato che ci sarebbero state delle limitazioni per gli utenti nell’utilizzo di Facebook. Adesso, gli stessi problemi che si riscontrano sul social network di Mark Zuckerberg (estrema difficoltà nel caricare o nello scaricare foto e video) sono segnalati anche per Twitter. Possibile che l’autorità garante delle comunicazioni in Russia abbia deciso di limitare questo social network per impedire la diffusione di immagini o di video che riguardino la situazione in Ucraina?

Twitter down in Russia? Problemi di connessione nel Paese

Non sarebbe del resto sorprendente, né sarebbe la prima volta che capita. In passato, viste le numerose controversie tra il Roskomnadzor e Twitter, è capitato che il social network fondato da Jack Dorsey sia stato limitato nelle sue funzionalità. La segnalazione del malfunzionamento è stata lanciata dal più grande media dell’Europa orientale, Nexta TV, che ha riportato a sua volta delle testimonianze di alcuni utenti:

In #Russia, Twitter does not work for some users — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022

In effetti, se si analizzano alcune discussioni sul tema che si stanno sviluppando via Twitter, si evidenzia come alcuni utenti, privi di una VPN – ovvero di una rete privata virtuale che garantisce una sicurezza maggiore nella navigazione e anche una geolocalizzazione diversa rispetto al Paese in cui ci si trova -, hanno serie difficoltà nell’impiego di Twitter. I testi dei tweet sembrano ancora visibili, mentre si riscontrano problemi nel caricamento di video e di fotografie.

Al momento, Twitter non ha ancora commentato. Così come non sono arrivate prese di posizione ufficiali – come avvenuto ieri per Facebook – da parte del Roskomnadzor.