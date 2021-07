Ma Twitter che classifica come «passione automobilistica» l’hashtag #Malika?

Ciò a cui stiamo assistendo in queste ore è uno dei tanti fenomeni del web, quello per cui una notizia diventa virale e slitta in vetta alle tendenze su Twitter. Questa volta, l’attenzione si può focalizzare su come Twitter classifica Malika, la ragazza che qualche mese fa è stata cacciata di casa dai genitori perché omosessuale, destinataria per questo di due raccolte fondi e protagonista, ieri, di un’intervista con Selvaggia Lucarelli sul giornale TPI, in un articolo dal titolo «Malika e il mistero delle due raccolte fondi: “La Mercedes? Sì, ho mentito, volevo togliermi uno sfizio”».

LEGGI ANCHE > L’emoticon su Twitter tradisce la Casellati che posta la bandiera dell’Irlanda

L’umorismo di Twitter che classifica Malika

Dopo aver visualizzato la tendenza e aver contribuito essi stessi affinché divenisse tale, gli utenti di Twitter hanno fatto sì che proprio l’hashtag #Malika venisse assegnato alla categoria «passione automobilistica».

Noi abbiamo un po’ indagato come si sia potuta verificare questa buffa coincidenza, attravero i meccanismi della piattaforma. Attraverso il loro servizio di Centro Assistenza e, più precisamente, nella sezione «Domande frequenti sulle tendenze di Twitter», abbiamo scoperto come aggiungere alla tendenza un titolo o una descrizione sia un modo per la piattaforma di aiutare gli utenti a risponde alla domanda su perché quel determinato argomento sia in tendenza.

Relativamente alle classificazioni, invece, il sito specifica che alcune tendenze potrebbero avere come attribuito parole come Politica, Musica o Intrattenimento, categorie che vengono selezionate automaticamente in base all’argomento dei tweet nella tendenza.

Ecco quindi la risposta. L’episodio nativo del web che associa #Malika a «passione automobilistica», sembra essere accaduto perché la maggior parte dei tweet che riguardano la vicenda hanno per oggetto, nella didascalia o nell’immagine, un riferimento alle automobili e, nello specifico, alla Mercedes che Malika ha ammesso di aver acquistato con parte del denaro ricevuto dalla raccolta fondi.

Alla domanda sul come Twitter selezioni gli argomenti, il sito conferma che, al fine di identificare i tweet correlati per queste conversazioni, ci si avvalga dell’apprendimento automatico.