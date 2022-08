Twitter Circle è ora disponibile in tutto il mondo (e qualcuno dice già che funziona male)

Come funziona Twitter Circle? Andiamo a vedere, elencando le regole, come è stata accolta la novità dagli utenti italiani

Lo scorso maggio la nuova funzione per limitare i tweet agli amici stretti era in fase di prova, tre mesi dopo è disponibile in tutto il mondo. Come funziona Twitter Circle? Agli utenti viene data la possibilità di scegliere a proprio piacimento con chi condividere i tweet e chi, di conseguenza, potrà interagire con i contenuto pubblicati. Si tratta, a tutti gli effetti, di tweet per una lista di persone selezionate e di questa nuova funzionalità si sta già parlando moltissimo sulla piattaforma protagonista del cambiamento, tra chi fa ironia e chi dice che – effettivamente – non riesce ad utilizzarlo.

Come funziona Twitter Circle

pensando alle balle di fieno che avrò in tl adesso che tutti scriveranno nel twitter circle pic.twitter.com/22j0FiG0bq — B🌙 (@brouwniiee) August 30, 2022

Grazie alla nuova funzione sarà più semplice avere conversazioni e thread con utenti selezionati. Dopo le reazioni positive ai test di maggio, il cerchio ristretto di Twitter è stato rilasciato oggi in tutto il mondo e già sta scatenando conversazioni, tra ironia e meme. Tra chi scommette che sarà un successo e chi è felice per la novità ma dubita della durata della cosa, vediamo come si utilizza Twitter Circle, disponibile sia su versione app sia iOS che Android che su versione Desktop.

Andando a pubblicare un tweet ogni utente visualizzerà l’opzione per poter condividere il o con tutti i follower o con il proprio Twitter Circle. In questo nuovo sistema possono essere aggiunte fino a centocinquanta persone e la lista può essere modificata in qualunque momento senza che a nessuno arrivi una notifica in merito. Come si fa a capire se si è stati inseriti in una lista? Ai tweet postati nel cerchio selezionato viene abbinato un badge che indica, a chi lo sta leggendo, di essere parte del pubblico selezionato dall’autore di quel contenuto.

I tweet con il badge non potranno essere retwittati né condivisi e tutte le risposte ai tweet condivsi solo con una determinata cerchia rimarranno private anche per coloro che hanno un profilo pubblico. Un ulteriore passo per personalizzare l’esperienza su Twitter, quindi, e per spingere chi non twitta solitamente a iniziare scrivendo solo per un pubblico che ha selezionato.

Twitter Circle non funziona? Segnalati problemi da alcuni utenti

Io e Twitter Circle pic.twitter.com/ZcegheCklo — Alessandro Antonucci (@techworldaleant) August 30, 2022

Molti utenti stanno riversando le prime impressioni sullo strumento proprio su Twitter e alcuni non esitano a sottolineare come sembri non funzionare. Tra dubbi iniziali sul modo di procedere e meme a profusione, toccherà aspettare un po’ per capire i risvolti che potrà prendere l’utilizzo di Twitter così connotato.

