Sei stato bannato da Twitch? Ora la piattaforma ti spiegherà il perché (con approssimazione)

Essere bannati senza sapere l’esatto motivo, e senza conoscere quale sia stato il contenuto “responsabile” che ha portato a quella decisione decisione. Questo accadeva, almeno fino a ieri, su Twitch. Da oggi, però, chi vìola le regole imposte dalla piattaforma social riceverà un resoconto molto più dettagliato in modo da sapere – con certezza – quale sia il contenuto finito nel mirino dell’approfondimento operato da parte degli addetti ai controlli. Una mossa che, però, non sembra essere molto completa, lasciando gli streamer in un limbo di difficile definizione.

L’annuncio è arrivato attraverso un post pubblicato su Twitter, in cui Twitch Support mostra un esempio di una notifica attualizzata al nuovo modo di comunicare con gli streamer.

🛡️ As of today, enforcement notifications sent to suspended users will include the name of the content and the date of the violation to ensure they have better clarity about what content is being actioned on. pic.twitter.com/aAnrdEZoyi

— Twitch Support (@TwitchSupport) August 9, 2021