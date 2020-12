Il tweet da boomer di Forza Italia

La politica è fatta soprattutto di comunicazione e c’è chi la sa fare meglio (volente o nolente) e chi, invece, boccheggia e cerca di inseguire. In quest’ultima categoria rientra Forza Italia che nella giornata di Santo Stefano ha provato a imitare la Lega e Fratelli d’Italia cercando di trollare il governo con un meme. Peccato che il tweet Forza Italia abbia avuto l’effetto opposto, soprattutto quando si parla di fiducia e ‘gente che ha creduto’. Perché lo spettro Ruby Rubacuori a.k.a. la (non) nipote di Mubarak è tornato ad aleggiare. Insomma, l’effetto boomer è garantito.

LEGGI ANCHE > Il parroco che nell’omelia di Natale invitava a bere vino è stato ricoverato per Covid

Il Natale era passato da poche ore e ci si apprestava a trascorrere il giorno di Santo Stefano. E il buongiornissimo di Forza Italia su Twitter è arrivato puntuale.

Non prendere in giro chi crede in Babbo natale. C’è gente che ha creduto a questi qua 😉 pic.twitter.com/Wg346HvnI7 — Forza Italia (@forza_italia) December 26, 2020

Insomma, non si può prendere in giro chi crede a Babbo Natale, alle sue renne volanti e al fatto che la notte del 24 faccia il giro del mondo su una slitta per consegnare i doni a tutti i bambini del mondo. Il motivo? Perché ci sono persone che hanno creduto a Conte, Di Maio, Zingaretti e Renzi.

Tweet Forza Italia: la resa dei boomer

Perché è un autogol? Basta leggere i commenti al tweet Forza Italia. In tantissimi, infatti, hanno sottolineato come in molti – per esempio – abbiano creduto che Ruby Rubacuori (al secolo Karima El Mahroug) fosse veramente la nipote di Mubarak. E ci fu anche una votazione parlamentare per certificare quello che, poi, si rivelò un falso. Insomma, il partito di Berlusconi non ha azzeccato la sua strategia social natalizia.

(foto di copertina: da profilo Twitter di Forza Italia)