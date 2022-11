Dopo Mastodon (e non solo), anche Tumblr aderisce al protocollo ActivityPub

Ci si sta avviando verso una nuova era dei social network. A “causa” dell’incidenza strutturale di grandi aziende pigliatutto (come Meta) e di personaggi della personalità distopica come Elon Musk. sempre più utenti stanno cercando vie alternative ai quelle che, oramai, possono essere etichettate come piattaforme tradizionali. Nelle ultime settimane, per esempio, si è registrato un incremento di account registrati su Mastodon, l’alternativa a Twitter, mentre altri siti – che nascono con la natura di “social network” di vecchia generazione – stanno cercando nuove vie per la rinascita. E non è casuale la decisione di Tumblr di aprire le porte al protocollo ActivityPub, un progetto aperto e decentralizzato molto in voga.

Ad annunciare l’aggiunta di ActivityPub nel sistema di interconnessione con Tumblr è stato Matt Mullenweg, CEO di Automattic, l’azienda che nel 2019 ha acquistato proprio la piattaforma di microblogging da Verizon.

Come to @tumblr. We’ll add activitypub for interconnect. Don’t stress. — Matt Mullenweg (@photomatt) November 21, 2022

Il protocollo open, dunque, è stata aggiunto anche a Tumblr nel tentativo di dare una nuova vita – più in linea con il concetto moderno di social network rispetto alla natura originale di questa piattaforma – a quell’idea di microblogging diventata stantia nel corso degli anni.

Tumblr ActivityPub, come cambia la piattaforma

Ma di cosa si tratta? L’aggiunta Tumblr ActivityPub cambia, e non di poco, le dinamiche nella gestione della piattaforma. Il protocollo aperto e decentralizzato a cui si appoggerà la piattaforma, seguirà i destini già incontrati da Mastodon, dal servizio di streaming PeerTube e dal “sosia” di Instagram Pixelfed. Tre tasselli che diventano quattro (considerando solo i principali “attori” che hanno compiuto la stessa scelta. Perché, come spiegato proprio da ActivityPub, aderendo a questo protocollo sarà possibile permettere una interoperabilità tra le diverse piattaforme. Insomma, per fare un esempio: un utente Mastodon potrà interagire con i contenuti pubblicati (e condivisi su Mastodon) da parte di un altro utente, direttamente sulla piattaforma Mastodon, senza dover uscire e aprire l’altra applicazione. Per questo motivo la decisione di Tumblr, porta questa piattaforma a una coversione: non più un accumulo di microblogging indicizzati in base alle tendenze, ma un vero e proprio social network che si inserisce nell’ecosistema di altre piattaforme social.