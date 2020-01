I poteri di Trump limitati dalla Camera, Nancy Pelosi: «Ha messo a rischio l’America»

La Camera dei rappresentati ha votato una mozione per limitare i poteri del Presidente degli Stati uniti Donald Trump dopo che questi aveva ordinato l’uccisione di Qasem Soleimani senza interpellare la Camera. «Ha messo a rischio l’America» ha dichiarato la speaker Nancy Pelosi.

La mozione votata alla Camera che limita i poteri di Donald Trump, da lui definita su twitter come «folle», molto probabilmente non passerà al Senato, dove la maggioranza è detenuta dai Repubblicani. Nancy Pelosi, speaker della Camera, ha detto di star pregando «per la pace» e che «impedire la guerra è la nostra principale priorità».

Secondo quanto dichiarato dal vicepresidente Mike Pompeo durante una intervista rilasciata a Fox News, nei prossimi giorni il tycoon chiederà agli alleati di «ritirarsi dal disastroso accordo sul nucleare con l’Iran» e di premere su Teheran affinché «abbandoni la sua lunga storia di sostegno al terrorismo, abbandoni le sue ambizioni atomiche e si riunisca alla famiglia delle nazioni». La risposta dei governi di Gran Bretagna, Germania e Francia non è però affatto scontata, considerando anche che proprio gli alleati non sono stati messi a conoscenza dell’attacco al generale Soleimani.

Sui motivi che hanno portato Donald Trump a ordinare l’uccisione del generale, in maniera che era sembrata quasi impulsiva, ha fatto luce il presidente stesso. Parlando con i giornalisti infatti, Trump ha rivelato dettagli che erano rimasti taciuti non solo da Mike Pompeo ma anche dalla direttrice della Cia Gina Haspel. Rivendicando la «necessità» del blitz, Trump ha detto che «Soleimani stava cercando di far esplodere la nostra ambasciata a Bagdad». «Le sue milizie avrebbero potuto prendere ostaggi e uccidere molte persone se non avessimo agito rapidamente – ha continuato il presidente Usa- Abbiamo evitato che Bagdad diventasse un’altra Bengasi».

