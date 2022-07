Trump dice che Elon Musk è un «bullshit artist»

Donald Trump vive un mix di sentimenti in questo periodo. Da un lato ci sono le elezioni di medio termine, che potrebbero in qualche modo offrirgli un trampolino di lancio per una possibile nuova corsa alla Casa Bianca. Dall’altra ci sono le vicende dei social network con cui ha avuto o con cui sta avendo rapporti: se Twitter non naviga in buone acque, il suo The Truth Social è presente sul mercato e viene definito dal suo inventore «una pistola fumante». Tuttavia, proprio questo turbinio di emozioni non sta facendo altro che esaltare l’ex presidente americano che, quindi, ha una parola per ogni cosa, compreso Elon Musk che – a quanto pare – ha fermato l’acquisizione di Twitter. E allora Trump insulta Elon Musk per il suo comportamento degli ultimi tempi e per le sue parole sul quadro politico americano.

Trump insulta Elon Musk e lo chiama “bullshit artist”

«Non sapevo del fatto che non avesse mai votato repubblicato. In passato mi aveva detto che aveva votato per me – ha detto Donald Trump riferendosi a Elon Musk durante un comizio in Alaska -. Quindi è un altro artista di stronzate, ma non comprerà Twitter. Non lo comprerà. Anche se potrebbe in seguito, chi diavolo sa cosa accadrà. Ha un contratto piuttosto fallace. Ho guardato il suo contratto, non un buon contratto».

Insomma, Donald Trump parla da diretto interessato nel mercato dei social network. Approfittando dell’argomento caldo della mancata acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk ha detto che, invece, il suo The Truth Social è in rampa di lancio. E che dunque le persone dovrebbero iscriversi a questa piattaforma. Donald Trump era stato marginalmente interessato dall’acquisto di Twitter da parte di Musk: il magnate di Tesla, infatti, aveva promesso una maggiore libertà d’espressione sul social network dei cinguettii, con parole che avevano fatto pensare a un imminente ritorno di Trump sulla scena del social dai 240 caratteri. Invece, negli ultimi giorni, l’inversione a U. Che ha dato modo, ancora una volta, all’ex presidente degli Stati Uniti di mostrare ai suoi followers la sua “lungimiranza” rispetto a certi argomenti.