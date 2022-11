La mail truffa del corriere Bartolini (a cui tanti stanno credendo)

Soltanto l’assenza di una educazione digitale di base può portare a cadere in questo tranello. Eppure, oggi, si registrano tantissime utenze – soprattutto di account Gmail – che hanno ricevuto una mail di phishing con la falsa notifica di una mancata consegna di un pacco da parte di Bartolini e che, credendo alla genuinità della conversazione, danno seguito a quanto viene richiesto nella mail: ovvero cliccare su un link palesemente di phishing. Su questa mail è stata diramata un’allerta da parte della polizia postale, che mette in guardia gli utenti dal dare seguito a qualsiasi comunicazione successiva alla ricezione della mail. La ricezione della stessa mail, infatti, non comporta particolari problemi – abbiamo tuttavia testimonianze rispetto al fatto che questa comunicazione riesca ad esempio ad aggirare i filtri anti spam di Gmail -: quello che crea danni potenziali potrebbe essere il clic sul link.

Truffa mail Bartolini: il phishing che aggira i filtri anti spam

La mail – che ha un oggetto non convenzionale (viene riportata la seguente scritta: ConsEgnaBRT) e che viene inviata da un indirizzo tipo questo: 5987469523587416wXjYky2@lyocab.cc) – non può in alcun modo essere confusa con una comunicazione effettivamente realizzata dal servizio clienti di Bartolini. Utilizzo di maiuscole e minuscole a sproposito, un indirizzo mail che non arriva da un dominio aziendale affidabile. Eppure, in tanti vengono attratti dalla prospettiva di avere un pacco non consegnato disperso da qualche parte e vengono ingannati dalla foto di un corriere Bartolini. Quando si clicca su “Controlla qui”, chi ha inviato la mail può avere accesso ai dati richiesti all’utente in un form dedicato.