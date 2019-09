Un nuovo salvataggio di vite a rischio nel mare Mediterraneo, ma stavolta non è avvenuto per opera delle diverse navi Ong che quotidianamente si impegnano nel compiere operazioni di soccorso trovandosi poi in interminabili bracci di ferro con i governi nazionali, come testimonia anche il difficile percorso appena concluso della Mare Jonio. Questa volta invece le 18 persone alla deriva sono state infatti soccorse da un traghetto della Corsica Linea.

Il traghetto di Corsica Linea che ha salvato dei migranti: «Abbiamo solo rispettato le leggi del mare»

Come riportano diverse testate francesi come Le Figarò, Le Dauphine e AFP, la scorsa notte dei migranti sono stati salvati da un traghetto di linea nel Mare Mediterraneo. È la prima volta che accade qualcosa del genere alla compagnia Corsica Linea, parola della portavoce della compagnia Pasquine Albertini. Uno dei traghetti della compagnia che collega l’isola francese al porto di Marsiglia ha infatti avvistato nel Mediterraneo 18 migranti in necessità di soccorso. «Abbiamo salvato le persone in pericolo in mare» ha dichiarato ancora la portavoce di Corsica Linea parlando dell’operazione avvenuta domenica notte, aggiungendo che la compagnia ha semplicemente «applicato il principio di solidarietà tra i marittimi».

(Credits immagine di copertina: Facebook Corsica Linea)