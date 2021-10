La crisi in Myanmar ha portato al traffico di valuta su Facebook

Dopo il colpo di stato dello scorso febbraio il Myanmar è caduto in una profonda crisi economica. A pagarne le conseguenze è anche il mercato delle valute, che ora si è spostato su gruppo Facebook allo scopo di bypassare i canali ufficiali usati per lo scambio di valute. Sui gruppi Facebook acquirenti e venditori si connettono per organizzare scambi fisici in un paese in cui, attualmente, moltissime persone sono in estrema difficoltà economica.

Il Myanmar e il mercato delle valute sui gruppi Facebook

A settembre il kyat – moneta ufficiale in Birmania – ha perso il 60% del suo valore rispetto al dollaro e la situazione peggiora sempre di più. La Banca mondiale ha fatto sapere, come riferisce Reuters, che l’economia potrebbe crollare del 18% quest’anno. Su Facebook è nato un gruppo di 170 mila persone (Dollar Buyer Seller Direct) che ha regole ben precise e messe per iscritto: venditore e compratore si assumono la responsabilità di quanto accade.

Considerato che in Myanmar chi acquista e vende sul mercato delle valute deve avere una licenza per operare, il gruppo è stato chiuso negli ultimi giorni ma sembrerebbe essere nato almeno un altro gruppo online che permette di fare la stessa cosa. Facebook Asia ha detto che «il team dedicato, compresi gli esperti regionali, continua a monitorare la situazione in Myanmar in tempo reale e prenderemo provvedimenti su tutto ciò che viola le nostre politiche non appena ne veniamo a conoscenza».

Sempre più persone sono attirare visti i tassi di cambio ufficiali

Con tutti i rischi che comporta un’attività di questo tipo fatta senza garanzie tramite gruppo Facebook, online vengono contrabbandati anche milioni di dollari che arrivano dalla Tailandia. I commercianti hanno confermato all’agenzia di stampa britannica che la piattaforma utilizzata per vendere denaro – comprando anche dollari statunitensi con i baht tailandesi – è Facebook.