Investimenti, ecco come le app stanno cambiando il trading online

Dopo il caso GameStop, le autorità europee stanno lavorando per introdurre regole più severe sulle app di trading, valutando aspetti come la gamification degli investimenti e la pratica di vendita delle informazioni sui flussi degli ordini dei clienti. A dire il vero, le preoccupazioni riguardano soprattutto gli Stati Uniti, dove si è svolto in gran parte lo scontro tra investitori retail e grandi hedge fund, portando il Congresso USA a convocare per un’audizione pubblica il CEO di Robinhood.

In Europa, per stessa ammissione del presidente dell’ESMA Steven Maijoor, il fenomeno della vendita allo scoperto è piuttosto contenuto in confronto ai livelli raggiunti oltreoceano. Inoltre, anche l’offerta di zero commissioni adottata da alcuni broker rappresenta un aspetto positivo per i trader, con un mercato europeo di servizi per il trading online che appare dunque più controllato rispetto a quello americano.

Intanto, sono sempre di più le persone che cercano informazioni sul web sulle app di trading, come dimostra l’impennata di ricerche avvenuta tra gennaio e febbraio rilevata da Google Trends. Le applicazioni d’investimento per i dispositivi mobili offrono senz’altro un servizio innovativo, garantendo più accessibilità ai mercati finanziari. Tuttavia, è importante sapere quali operatori scegliere, per evitare truffe e non fare trading con società poco trasparenti, rivolgendosi appena a broker autorizzati e affidabili.

Come scegliere un’app di trading online affidabile

Le app di trading non devono essere confuse con applicazioni di gambling o di gioco, in quanto si tratta di strumenti che offrono una modalità moderna per investire. Alle spalle dell’app, dunque, deve esserci una società autorizzata, in grado di garantire un servizio di qualità alle persone che vogliono investire sui mercati finanziari. L’applicazione può essere utilizzata in modo esclusivo, oppure come integrazione alla piattaforma desktop di trading.

Per orientarsi nella scelta del servizio più adatto alle proprie esigenze, una risorsa utile è questa guida con le migliori app consigliate da TradingOnline.com, sito web gestito da esperti del settore dove trovare una lista completa delle applicazioni più affidabili e apprezzate. Tutte le app recensite sono messe a disposizione da broker online legali, in possesso delle licenze previste dalle normative europee e di un’ottima reputazione nell’ambiente.

Naturalmente, prima di scaricare l’app e aprire un conto di trading, è necessario effettuare le proprie valutazioni personali, analizzando il servizio offerto dall’operatore per capire se è adeguato alle proprie necessità d’investimento. Oltre alle credenziali del broker, infatti, bisogna considerare la qualità dell’applicazione, il tipo di asset su cui è possibile investire, gli strumenti per l’analisi finanziaria e le commissioni applicate dall’intermediario.

Inoltre, è importante verificare se i servizi finanziari si adattano al proprio stile di trading, provando l’app con un conto demo per testare tutte le funzionalità principali. Allo stesso tempo, è fondamentale controllare la presenza di risorse per la formazione professionale, indispensabili per migliorare le proprie competenze e imparare le basi del trading finanziario, oppure di soluzioni particolari come il social trading o il trading CFD.

Quali sono i vantaggi delle app di trading online

Con le applicazioni di trading per i dispositivi mobili è possibile investire in modo più flessibile, utilizzando lo smartphone o il tablet per monitorare i mercati finanziari, controllare il proprio account ed effettuare ordini. Queste funzionalità consentono di accedere in qualsiasi momento, superando le restrizioni legate all’utilizzo esclusivo dei software per il pc, per essere in grado di realizzare qualsiasi tipo di operazione in ogni istante della giornata.

Un altro beneficio delle app di trading online è legato all’interfaccia semplice e intuitiva, più facile da usare e da comprendere rispetto a una piattaforma desktop, offrendo una migliore usabilità in confronto alle applicazioni tradizionali. Da non sottovalutare è la possibilità di sfruttare il tempo libero durante la giornata, ad esempio dedicando la pausa pranzo per verificare il prezzo di un asset, oppure approfittare del viaggio in metropolitana per leggere le ultime notizie finanziarie.

Come utilizzare le app di trading per investire in modo consapevole

Un problema sollevato in merito ad alcune app di trading presenti negli Stati Uniti è la gamification degli investimenti, con alcuni operatori che renderebbero troppo facile fare trading, rischiando di causare una percezione errata da parte degli utenti. Il rischio, in questi casi, è pensare che il trading sia simile a un gioco, trascurando invece lo studio e lo sviluppo di conoscenze e capacità in ambito finanziario.

In Europa questo fenomeno è particolarmente limitato, come indicato dall’ESMA, ad ogni modo è importante sottolineare questo aspetto, per rafforzare la necessità di investire prima di tutto nell’educazione finanziaria. Maggiori competenze, infatti, consentono di investire in modo autonomo mantenendo il pieno controllo delle proprie decisioni, per operare secondo strategie di trading create a partire dall’analisi finanziaria, tenendo conto del livello di rischio che si vuole correre e degli obiettivi che si desiderano raggiungere.