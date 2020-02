Toti dedica il Festival ai lavoratori del Ponte Morandi: «Fanno un piccolo miracolo»

Nella giornata del 7 febbraio è intervenuto nel grande carrozzone del Festival di Sanremo 2020 anche il presidente della regione Liguria Giovanni Toti. Quest’ultimo ha voluto dedicare il Festival a tutti i lavoratori che si stanno impegnando ogni giorno per la realizzazione della nuova infrastruttura progettata da Renzo Piano e che chiuderà forse in maniera definitiva la ferita del drammatico crollo del 14 agosto 2018, quando persero la vita 43 persone.

LEGGI ANCHE > I problemi strutturali del Ponte Morandi segnalati già dal 2009

Toti dedica Sanremo ai lavoratori del Ponte Morandi

«Oggi riflettiamo sul cantiere per il nuovo ponte di Renzo Piano che avremo pronto a primavera – ha detto il governatore della Liguria -: vogliamo dedicare questo Festival alle donne e agli uomini che lavorano 24 ore su 24 in ogni condizione meteorologica per fare un piccolo miracolo, vogliono mostrare che anche in Italia le cose si possono fare».

Il riferimento è ai tempi molto rapidi previsti per la ricostruzione. Nell’autunno scorso è stato fatto brillare il ponte ed è stata contestualmente posta la prima pietra. I lavori procedono spediti e stanno per essere completati, in previsione, entro la prossima primavera.