Un tombino si trasforma in una scatola del tempo: di quelle che vengono sotterrate da qualche parte lontano dalle strade principali, conservando al loro interno oggetti, frasi, parole, citazioni del tempo a loro contemporaneo. Messaggi per il futuro, vicino o lontano, piccole scoperte per chi scavando apre una porta del tempo. A meno che non ci troviamo a Roma. Nella capitale basta un semplice tombino, e di colpo si torna al 1997. Come? con una scheda telefonica. Ma non c’è romanticismo né gioco in questo, ma solo il segno del degrado di una città abbandonata ormai da troppo tempo.

Il tombino di Roma che diventa una scatola del tempo

Cosa c’entrano un tombino, una scheda telefonica e Virginia Raggi? Unendo i tre elementi il risultato è la mancanza di manutenzione della Capitale. Virginia Raggi ha infatti condiviso su Facebook la foto di una tessera telefonica del 1997 spiegando che è stata ritrovata all’interno di un tombino. Questo significa che «non veniva spurgato da 22 anni». «Quello che vedete nelle foto è solo uno dei reperti “storici” che i nostri tecnici ritrovano quando intervengono per pulire le caditoie e i tombini della città – ha scritto ancora la sindaca nel post condiviso sulla sua pagina Facebook ufficiale – La carta prepagata di 10mila lire è stata recuperata a piazza Santa Maria del Soccorso, nel quadrante est di Roma, immersa completamente in uno strato di fango e foglie».

(Credits immagine di copertina: Facebook Virginia Raggi)