Tom Hanks positivo al coronavirus

Anche in questo caso, l’annuncio è stato lanciato sui social network. L’attore americano Tom Hanks è risultato positivo al test del coronavirus. L’uomo dei due Oscar consecutivi (nel 1994 per Philadelphia e nel 1995 per Forrest Gump) ha comunicato su Twitter di trovarsi in Australia e di essere in isolamento proprio a causa della malattia che sta spaventando il pianeta.

Tom Hanks annuncia di essere positivo al coronavirus

«Rita ed io siamo in Australia – ha scritto Tom Hanks, riferendosi alla moglie Rita Wilson, anche lei positiva al coronavirus -. Ci siamo sentiti stanchi, raffreddati, con dolori al corpo. Rita aveva dei brividi che andavano e venivano. Anche febbre lieve. Ci siamo sottoposti al test del coronavirus ed è risultato positivo. Bene, ora… cosa fare? Ci sono dei protocolli da seguire. Saremo tenuti sotto controllo e isolati per tutto il tempo necessario. Vi terremo aggiornati».

Anche il mondo di Hollywood scopre il coronavirus

Il mondo dello spettacolo, il mondo dello sport, quello della cultura – subito dopo il mondo della politica e delle istituzioni – sta sperimentando la pericolosità del virus. Tom Hanks è la prima star di Hollywood ad ammalarsi di coronavirus, una vera e propria sveglia per gli Stati Uniti e per il mondo intero che – dopo la dichiarazione della pandemia da parte dell’Oms – ha deciso di darsi una mossa e di prendere delle precauzioni radicali contro il virus.

In Italia, si è registrata la positività del primo calciatore di Serie A (Daniele Rugani della Juventus), ma anche negli Stati Uniti, con la positività di un cestista di Utah Jazz si è deciso di sospendere il campionato NBA. Insomma, persone che sono spesso sottoposte a spostamenti, che hanno frequentato diverse parti del mondo in poco tempo: si tratta di quelle che sono maggiormente esposte al contagio. Per questo è necessaria una chiusura generale, per questo occorre fermarsi: la sensazione è che gli effetti del contagio degli scorsi giorni dovranno ancora farsi sentire.