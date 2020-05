Tom Cruise ha dovuto interrompere le riprese di Mission: Impossible ormai più di due mesi fa mentre si trovava a Venezia. La produzione aveva intenzione di ricostruire la laguna e Roma, altra location scelta per il nuovo capitolo, negli studi inglesi per non perdere tempo e non far lievitare il budget. Ora però arriva un’indiscrezione che vede Tom Cruise deciso a tornare nel nostro paese.

Secondo quanto riportato dal tabloid The Sun infatti l’attore avrebbe posto il veto sulla sostituzione delle location italiane: “Tom Cruise si rifiuta di girare da qualche altra parte perché vuole far affluire i suoi milioni in una delle aree più colpite dal coronavirus, così da aiutarla a riprendersi. I responsabili della produzione avevano tentato di trovare una location alternativa, ma a lui non ne andava bene nessuna. È un gesto davvero premuroso nei confronti della città e sarà sicuramente accolto bene dai veneziani. L’Italia ha iniziato ad allentare le misure del lockdown e con la riapertura di parchi, fabbriche e cantieri, i responsabili di Mission: Impossibile e lo stesso Tom Cruise sono convinti che non ci vorrà ancora tanto tempo prima di riprendere le riprese, quindi hanno già iniziato una serie di discussioni su come fare”.

Una decisione che se confermata non farebbe altro che aumentare l’affetto dei fan italiani per Tom Cruise, da sempre uno degli attori più amati nel nostro paese come dimostrano i bagni di folla in occasione delle sue première e dei passaggi sul red carpet al Festival di Venezia. Per quanto riguarda i tempi di ripresa pare che alcune regioni abbiamo già dato l’ok a girare, ora spetterà ai sindacati stilare un protocollo di sicurezza per crew tecnica e attori. Una bella notizia dunque per i fan dell’attore, la seconda dopo che nelle scorse ore è stato ufficializzato un suo prossimo film da girare a bordo della stazione spaziale internazionale in collaborazione con la NASA e la SpaceX di Elon Musk.

Il nuovo Mission: Impossible diretto da Christopher McQuarrie con Tom Cruise era annunciato in sala per il 23 luglio 2021, ma dovrebbe slittare al 19 novembre.