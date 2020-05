La notizia aveva lasciato di stucco i fan in tutto il mondo, ma ora arriva anche un’autorevole conferma che Tom Cruise girerà presto un film a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. La notizia è stata confermata nientemeno che da Jim Bridenstine, il capo della NASA, eccitato all’idea di lavorare a questo innovativo progetto.

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 5, 2020

Nella giornata di ieri si era diffusa la notizia che Tom Cruise stava lavorando insieme alla SpaceX di Elon Musk al primo film girato nello spazio, ora sappiamo che in questo progetto è ufficialmente coinvolta anche la NASA e che si girerà a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Probabilmente il boss della Tesla si occuperà di trasferire attrezzatura e crew tecnica nello spazio.

Prende forma dunque la nuova missione impossible di Tom Cruise, che al momento è in piena produzione per il nuovo capitolo della saga con protagonista l’agente Ethan Hunt e aspetta di poter tornare sul set. L’attore è stato infatti sorpreso dal coronavirus a Venezia dove stava girando il nuovo Mission: Impossible, le cui riprese sono state ovviamente sospese. Non è ancora stato reso noto se Roma, altra location del film, sarà ricostruita negli studios britannici per non fermare troppo a lungo la produzione.

Tutto questo per Tom Cruise in attesa di prendere davvero il volo, d’altronde se non si avvale mai di uno stunt potrà alzare l’asticella provando a fare anche l’astronauta.