Tiziano Ferro devolverà il suo compenso di Sanremo in beneficenza

Mentre, come era prevedibile, cominciano le polemiche sui cachet per Sanremo 2020, Tiziano Ferro ha annunciato che devolverà il suo compenso interamente in beneficenza. La scelta è caduta su cinque associazioni di latina, città natale del cantante, che hanno reagite commosse: «Grazie di cuore Tiziano, da tutti noi».

Tiziano Ferro sarà presente a tutte e 5 le serate della 70esima edizione del Festival di Sanremo 2020. Il suo compenso, secondo alcune indiscrezioni, si aggirerebbe intorno ai 250.000 euro ma non ci sono conferme ufficiali. Fatto sta che il cantante ha deciso di devolvere il suo compenso in beneficenza.

I cinque enti che sono stati scelti sono l‘Avis, di cui il cantante è ambasciatore ufficiale da quasi 20 anni, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, alla quale erano già stati devoluti i regali del suo matrimonio, il Centro Donna Lilith, l’Associazione Valentina Onlus e l’Associazione Chance For Dogs.

Le cinque associazioni hanno diramato un comunicato unico in cui ringraziano il cantante. «Siamo tutte strutture della provincia di Latina, che assistono quotidianamente, con estrema fatica e immenso amore, chi ha urgente bisogno di supporto» si legge nel comunicato, «Tiziano ha scelto di dedicare la sua partecipazione a Sanremo alla città che l’ha visto nascere, sperare e sognare. E quei sogni diventano oggi una speranza in più per chi lotta ogni giorno sotto quello stesso cielo. Grazie di cuore Tiziano, da tutti noi».

(Credits immagine di copertina: Twitter Tiziano Ferro@TizianoFerro)