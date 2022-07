Sprint24: dalle nobilitazioni all’attenzione ai clienti, i motivi del successo spiegati dal CEO Giovanni Di Virgilio

Un modello di business che non punta sulla standardizzazione, ma che ha cura di ogni progetto che prende in carico

Il settore dei servizi di stampa online è un comparto particolarmente competitivo, dov’è difficile emergere e ritagliarsi uno spazio. Molte aziende tendono ad offrire servizi simili, un approccio che porta tanti player di mercato a competere appena sul prezzo.

Al contrario, la tipografia online Sprint24 è riuscita ad affermarsi differenziandosi dai competitor, mettendo a disposizione delle aziende soluzioni professionali dal carattere distintivo per supportare la crescita del business. Oggi Sprint24 è una realtà affermata con oltre 20.000 clienti, un successo ottenuto offrendo un servizio di qualità, rapido e affidabile.

A raccontare la proposta unica dell’azienda è il CEO Giovanni Di Virgilio, che ci ha spiegato come oggi Sprint24 sia un punto di riferimento per le imprese che vogliono promuovere il proprio brand in modo efficace, attraverso strategie di comunicazione integrate, personalizzate e multicanale.

Tipografie online, l’intervista al CEO di Sprint24 Giovanni Di Virgilio

Quali sono i tratti distintivi di Sprint24 nel settore della stampa online?

Molte piattaforme di web to print hanno puntato sulla standardizzazione, mentre noi di Sprint24 abbiamo scelto un approccio completamente diverso, ad esempio con la valorizzazione delle nobilitazioni come la stampa UV e a caldo. Si tratta di un servizio di punta per il nostro modello di business, che offriamo su qualsiasi tipo di prodotto, dai biglietti da visita ai supporti più elaborati.

Grazie a ingenti investimenti nell’innovazione tecnologica siamo in grado di gestire un ampio volume di ordini nell’ambito degli stampati nobilitati, ad esempio con la capacità di realizzare quasi tutte le copertine nobilitate. Inoltre, non privilegiamo la quantità ma la qualità, assicurando ad ogni cliente un supporto dedicato e completo per ogni singolo progetto, instaurando fin da subito un rapporto diretto con tutte le aziende con cui collaboriamo.

Recentemente avete aggiunto altre soluzioni di nobilitazione, di cosa si tratta esattamente?

Le nobilitazioni ci hanno permesso di distinguerci dai principali concorrenti, rafforzando la nostra posizione in questo settore altamente specializzato e sempre più apprezzato dalle aziende. Per rispondere a una domanda in costante aumento abbiamo integrato nella nostra offerta altre opzioni di nobilitazione, tra cui l’oro e l’argento colato a rilievo.

Questi servizi hanno suscitato subito molto interesse nell’ambiente, ottenendo un considerevole appeal sia tra gli studi grafici sia da parte delle imprese che devono creare le proprie strategie di comunicazione attraverso il marketing cartaceo. Questa nobilitazione è efficiente ed efficace, infatti da un lato richiede tecnologie adeguate e in secondo luogo permette di valorizzare i contenuti grafici in modo unico e sorprendente.

Sprint24 è una tipografia online sempre vicina ai suoi clienti: in che modo gestite la comunicazione con le aziende che si rivolgono a voi?

Per noi la comunicazione con i clienti è fondamentale, per essere sicuri di trasmettere sempre i nostri valori e lavorare con aziende che condividono il nostro approccio. Da Sprint24 dedichiamo la massima attenzione all’ascolto e alla comprensione delle esigenze dei clienti, cercando innanzitutto di capire cosa vogliono ottenere dall’attività promozionale e tentando di intuirne anche gli obiettivi e le prospettive di breve e lungo termine.

In questo modo siamo capaci di proporre soluzioni ottimali e specifiche per ogni cliente, assicurandoci che ogni progetto risponda perfettamente alle aspettative delle aziende che si avvalgono dei nostri servizi. Siamo anche coerenti e trasparenti nella comunicazione, garantendo il pieno rispetto dei clienti ma anche di fornitori e colleghi, gestendo il dialogo costante con ogni persona che entra nel mondo di Sprint24 in modo semplice e diretto, parlando al telefono per un rapporto più umano o tramite email per chi preferisce questa modalità.

Con oltre 15 anni di esperienza nella stampa online oggi siete percepiti come una realtà solida e di successo, come dimostrano le 20.000 aziende che si sono rivolte a voi per ottimizzare le loro strategie promozionali. Quali sono i motivi di questo livello di fidelizzazione?

Le ragioni del successo di Sprint24 sono numerose. Innanzitutto, proponiamo prezzi competitivi, un aspetto importante per aiutare le aziende a promuoversi in maniera efficace rispettando budget sempre più ridotti per le attività pubblicitarie. Inoltre, offriamo un servizio rapido e di alta qualità, due caratteristiche essenziali per le aziende che non possono perdere tempo e non possono permettersi che una scarsa qualità danneggi la loro immagine.

Ad ogni modo, il differenziale di Sprint24 è senz’altro l’approccio umano al business, infatti non abbiamo mai scelto di realizzare una comunicazione aggressiva o assumere un tono eccessivamente promozionale, ma abbiamo sempre preferito puntare sulla cortesia e la gentilezza. Nel corso degli anni siamo riusciti a crearci una solida reputazione e a conquistare la fiducia di molte aziende, ottenendo un livello di fidelizzazione davvero elevato per gli standard di questo settore.

Sprint24 viene percepita come un’azienda innovativa e tecnologicamente avanzata, tuttavia lavora molto anche sulle competenze e la formazione dei collaboratori. Ritiene che si tratti di un aspetto predominante nei risultati ottenuti da Sprint24?

Sicuramente. La tecnologia è indispensabile per rendere i processi più efficienti e veloci, in modo da offrire ai clienti prodotti e soluzioni all’avanguardia a un costo contenuto e sostenibile. Tuttavia, il ruolo di ogni persona del team di Sprint24 è fondamentale per il successo del progetto, sia lato produzione per garantire la massima qualità degli stampati, sia per quanto riguarda il rapporto con i clienti.

Per questo motivo da Sprint24 investiamo sia in tecnologia che in formazione, coinvolgendo tutto lo staff nell’attività dell’azienda secondo un approccio inclusivo e collaborativo. Questa filosofia si riflette sul valore che riusciamo ad offrire ogni giorno ai nostri clienti, infatti a prescindere dalla persona con cui interagiscono possono avere la certezza di parlare sempre con un professionista che condivide i nostri valori e conosce a fondo ogni aspetto di questa attività.