TikTok rimuove il video della donna che “insegna” a sbiancarsi i denti con la formaldeide

Si parla spesso di disinformazione sui social in merito ai vaccini, ma si tratta solamente della punta dell’iceberg di un sistema marcio fatto di prese di posizione prive di qualsiasi riscontro medico-sanitario. L’ultimo caso è quello di Heather Dunn, una donna che su TikTok ha pubblicato un video in cui mostrava ai suoi follower il segreto per avere denti bianchi come il latte. Consigli e suggerimenti folli che potrebbero portare a gravi conseguenze per chi decide di seguire quell’assurdo suggerimento. E, fortunatamente, il social del video ha rimosso quel contenuto.

«Vi mostrerò cosa faccio. E sì, sono preparata a tutti i dentisti che mi contatteranno per dirmi di non farlo, che sono pazza. Lo so, ma non m’importa. Quando vado dal mio dentista, mi dice sempre che ho dei denti forti e in salute, e non sa qual è la mia tattica». Così Heather Dunn, 44mila follower su TikTok, nel giro di poche ore ha raccolto oltre 255mila like e più di 5mila commenti. Non scriveremo ulteriori dettagli sul contenuto di quel filmato, se non sottolineare come il suggerimento della donna era quello di usare la formaldeide (o prodotti similari nati solo e solamente per smacchiare le superfici esterne di mobili e altro). Per fortuna, però, ora a quel link risponde questo risultato.

Heather Dunn e il video TikTok con la formaldeide per sbiancare i denti

Una follia pura a cui hanno assistito anche diversi minori. Prima della rimozione del contenuto, infatti, in tantissimi hanno visto e messo like a quei folli suggerimenti (dettaglio per dettaglio) a base di formaldeide, che ricordiamo essere una sostanza tossica e che non deve essere ingerita né entrare in contatto con occhi, bocca e naso. Sono intervenute anche le associazioni dei dentisti di tutto il mondo per redarguire questo comportamento. Poi è arrivata la sacrosanta cancellazione di quella follia.