TikTok sperimenta TikTok Live Studio, un software di streaming per desktop

Il software TikTok Live Studio permetterà agli utenti di seguire le live dei propri creators preferiti direttamente sul desktop, senza passare per piattaforme terze come Twitch

Fino a questo momento, per guardare i propri creators preferiti di TikTok nelle loro live mentre giocavano in diretta ai videogiochi, gli utenti dovevano spostarsi su altre piattaforme esterne a TikTok, come Twitch. Con TikTok Live Studio, invece, la piattaforma sta testando un nuovo software per desktop che utilizza come sistema operativo Windows.

LEGGI ANCHE > Rotten Tomatoes collabora con TikTok per permettere agli utenti di collegarsi direttamente alle recensioni del sito

TikTok Live Studio: il nuovo software che sorpassa Twitch

Una volta scaricato sul desktop, il programma permette agli utenti di accedere con il loro account TikTok e trasmettere in streaming direttamente su TikTok Live Studio. All’interno del programma, è possibile comunicare con gli spettatori attraverso la funzione di chat ed è possibile trasmettere contenuti dal computer, dal telefono o da una console di gioco. Al momento – ha dichiarato un portavoce di TikTok a TechCrunch – «questo programma è disponibile solo in alcuni mercati occidentali per poche migliaia di utenti». Il vantaggio notevole che questa novità apporterà riguarda i creators è che adesso saranno motivati a rimanere all’interno della loro app, senza dover chiedere al loro pubblico di seguirli in streaming su altre piattaforme come Twitch o YouTube Gaming, solitamente utilizzate per questi scopi.

Sembra infatti che l’azienda – nella creazione di questo nuovo software – si stia rivolgendo principalmente a quei profili che – nella loro attività di creators – trasmettono videogiochi in diretta (i cosiddetti gamers) mentre i loro followers guardano le loro prestazioni. Nella sua prima versione, però, pare che mancheranno alcune funzionalità, come la possibilità di utilizzare le finestre del browser come fonte o gli avvisi in-stream per suggerimenti o nuovi seguiti. Essendo una fase ancora sperimentale, l’obiettivo sarà per adesso quello di vedere come gli utenti risponderanno a questa novità e in base a quelle che saranno le loro abitudini di utilizzo, il software sarà implementato per raggiungere il massimo risultato e tutte le prestazioni di cui gli utenti (sia creators che spettatori) hanno bisogno.

Con TikTok Live Studio, l’azienda sembra voler conquistare un’altra fetta di pubblico importante: quella degli utenti che preferiscono collegarsi da desktop perché ritengono migliore la qualità dell’esperienza.