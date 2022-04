Il più grande evento musicale a livello Europeo sbarca ufficialmente sul social più amato dalla Gen Z: TikTok sarà Official Entertainment Partner dell’Eurovision 2022. L’evento, che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio, sarà seguito dalla piattaforma con profili dedicati e anche tante altre funzionalità che permetteranno agli utenti di immergersi all’interno del mondo della musica con contenuti esclusivi che saranno trasmessi quotidianamente e in diretta. Una partnership in linea con il tempo e con le altre grandi iniziative su cui la piattaforma ha messo il marchio nel corso dell’ultimo anno.

Dopo il successo dei Maneskin datato 2021, quest’anno l’Italia sarà rappresentata dal duo che ha vinto l’ultimo Festival della Canzone di Sanremo: Mahmood e Blanco con la loro “Brividi”. Ma sul palco del PalaOlimpico della città della Mole ci sarà anche un’altra conoscenza della musica italiana, visto che Achille Lauro si è “qualificato” trionfando a “Una Voce per San Marino” con la sua “Stripper”. Nella speranza che il successo dello scorso anno possa trasformarsi in un bis, con la partnership ufficiale tra TikTok e l’Eurovision Song Contest ci sarà un nuovo modo per vivere e fruire di tutti i contenuti speciali e di quelli trasmessi in diretta.

TikTok Eurovision 2022, sarà Official Entertainment Partner

Perché gli organizzatori, European Broadcasting Union, hanno deciso di dare una svolta social all’evento dopo che già lo scorso anno le interazioni (solo su TikTok l’hashtag #Eurovision2021 ha superato gli 1,4 miliardi di visualizzazioni) si sono moltiplicate a dismisura. E l’accordo TikTok Eurovision 2022 prevederà una novità molto attesa dalla Gen Z:entrambe le semifinali e la serata finale stessa saranno trasmesse live tramite l’account Eurovison (@Eurovision), in un format unico creato appositamente per la piattaforma social.

Ma c’è anche di più: le serate live del 10, del 12 e (quella finale) del 14 maggio saranno all’insegna della condivisione. I diversi team europei creeranno un hub con tutti i contenuti dedicati all’evento. Gli utenti potranno vedere immagini esclusive del backstage (ma anche aggiornamenti quotidiani e recap dei momenti migliori) e le canzoni in gara saranno inserite all’interno della pagina “Suoni”, a disposizione di chi vorrà realizzare e condividere propri video utilizzando quei brani nella playlist in concorso.

Via alle danze

«Siamo entusiasti di unire la magia e la musica di Eurovision alla nostra community – ha dichiarato Rich Waterworth, General Manager di TikTok EU -. TikTok è la casa dell’intrattenimento e della creatività, sono certo che i nostri creator e utenti in tutta Europa, e non solo, accoglieranno e sapranno celebrare nel migliore dei modi l’unione di musica e della cultura. Offriremo contenuti esclusivi per i fan, portandoli dietro le quinte e ponendoli al centro dello spettacolo stesso. Non vediamo l’ora di vedere come la nostra community sarà conquistata e ispirata da Eurovision quest’anno». Un entusiasmo condiviso anche dagli organizzatori del concorso che hanno deciso di affidare al social più amato dalla Gen Z il ruolo di cassa di risonanza, condivisione e interazione. Che poi sono gli elementi su cui si fonda la musica.