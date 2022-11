Secondo Brendan Carr TikTok dovrebbe essere bandito negli Stati Uniti

Brendan Carr, un politico statunitense repubblicano e membro della Federal Communications Commission, ha affermato che il social network cinese TikTok dovrebbe essere bandito negli Stati Uniti. Carr, parlando lunedì a Bloomberg TV, ha detto che i flussi di dati verso la Cina potrebbero compromettere la sicurezza nazionale.

In un tweet pubblicato ieri, Carr ha anche scritto che i leader del Congresso hanno inviato a Apple e Google un documento in cui chiedono conto della decisione delle due aziende di consentire che l’applicazione TikTok possa essere scaricata attraverso i loro App Store. «Chiudere un occhio su un’applicazione che consente tale sorveglianza mette in pericolo gli americani, in particolare il numero schiacciante di adolescenti che usano TikTok», ha scritto Carr.

Bipartisan leaders in Congress write Apple and Google over the companies’ decisions to allow #TikTok in their app stores:

“Turning a blind eye to an application that permits such surveillance endangers Americans, specifically the overwhelming number of teenagers that use TikTok” pic.twitter.com/FS37zb98Cv

— Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) November 7, 2022