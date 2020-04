The O.C, una delle serie cult dei primi anni 2000, torna sulle reti Mediaset. La quarantena sta costringendo in casa gli italiani che si stanno rifugiando sempre di più nelle serie tv e da giovedì 23 aprile torneranno anche i ragazzi di Orange County. A grande richiesta, la prima stagione tornerà in onda su Italia 1 da giovedì 23 aprile tutti i giorni alle 19.00 fino a martedì 5 maggio, con due episodi a serata. Potremo così rivivere le avventure di Seth Coen, Marissa Cooper, Seth Summer e Ryan Atwood.

Dopo il lancio su Italia 1, The O.C passerà su La5: la stessa sera di martedì 5 maggio la serie proseguirà in prima serata sul canale tematico Mediaset dove resterà tutti i martedì sera fino al termine delle quattro stagioni prodotte. In questo periodo di isolamento domestico, Mediaset sta cercando di ascoltare i desideri del proprio pubblico e, dove possibile, provare a esaudirli. The O.C è una delle serie più amate di sempre, trasmessa in più di 50 paesi del mondo.

L’iniziativa si aggiunge alle tante messe in campo da Mediaset per quanto riguarda le serie tv, basti pensare che su La5 stanno già andando in onda gli episodi di The Vampire Diaries altro tra i teen drama più apprezzati con le sue otto stagioni. Passando alle saghe ampio consenso anche per quella di Harry Potter e di Twilight, con in arrivo da lunedì prossimo quella de Il Signore degli Anelli per una quarantena con i propri beniamini di ieri e di oggi.