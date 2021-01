L’ex velina innamorata

Thais Wiggers, ex velina , ed ex compagna di Teo Mammucari, dal quale ha avuto la figlia Julia, è nuovamente innamorata di un italiano.

LEGGI ANCHE > Alonso-Linda: la storia continua dopo la crisi

Thais Wiggers e la nuova storia d’amore dopo quella con Teo Mammuccari

Questa volta a far breccia nel cuore di Thais è stato il fortunato Emanuele Ricci, professione imprenditore nel mondo dello sport. I due hanno trascorso le vacanze di Natale insieme e Thais lo ha già presentato alla sua famiglia in Brasile. Tra i due si parla di nozze e famiglia allargata. Per quanto riguarda Mammucari, sarebbe stato il sogno di Ilary averlo come inviato al l’Isola dei famosi. Ma il conduttore ha gentilmente declinato l’invito.