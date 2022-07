La storia del Tg1 che apre con l’approfondimento sul Mondiale ’82 mentre Draghi va da Mattarella

Nell'edizione serale del telegiornale, è stata data la priorità a uno spezzone dall'approfondimento sulla vittoria Mundial di 40 anni fa e non alla salita al Colle del Presidente del Consiglio

Lunedì 11 luglio, edizione delle ore 20 del Tg1. In quei minuti, al Quirinale, stava andando in scena un confronto tra Mario Draghi e Sergio Mattarella dopo le ultime tensioni e frizioni all’interno dell’esecutivo. Il MoVimento 5 Stelle, infatti, aveva deciso – poche ore prima – di uscire dall’Aula di Montecitorio al momento del voto di fiducia al governo sul dl Aiuti. Una crisi di governo a tutti gli effetti. Forse passeggera, forse no. Ma il telegiornale della rete ammiraglia della televisione pubblica, ha scelto di dare la priorità a un’anticipazione dell’approfondimento sulla vittoria Mondiale dell’Italia nel 1982. Quaranta anni fa.

Sui social, questa scelta è stata molto criticata e dibattuta. Perché con il PNRR in ballo (e con lui il destino dell’Italia), le scadenze della prossima legge di bilancio e tutti gli altri temi in ballo (compresi i riflessi della guerra in Ucraina), la notizia del passaggio al Colle di Mario Draghi doveva avere la priorità su tutto. Anche su una copertina, ovviamente già schedulata vista la ricorrenza dell’11 luglio 1982, dedicata alla “Sera degli eroi“.

Non ci potevo credere,davanti alla tv in attesa di notizie sul rischio di una crisi che farebbe precipitare il Paese, tra drammi sociali, economia di guerra e ritorno dell’incubo covid. E invece come primo titolo partono le immagini dei Mondiali ‘82…

Se questo è il #Tg 1… https://t.co/KMQz4rw1km — Antonello Valentini (@antonello_vale) July 12, 2022

Tg1 apre sul Mondiale ’82, mentre c’è la crisi di governo

E invece, come testimonia il video del Tg1 delle 20 di lunedì 11 luglio, il telegiornale ha deciso di seguire la scaletta. Quell’anticipazione dell’approfondimento sul Mondiale vinto dagli Azzurri di Bearzot in Spagna nel 1982 ha avuto la precedenza. Poi, dopo un minuto e mezzo (o poco più), la diretta passa allo studio con la conduzione di Giorgia Cardinaletti che annuncia il “menù” dell’edizione. E, infatti, poco dopo la linea passa in diretta a Roberto Chinzari, collegato fuori da Palazzo Chigi per raccontare gli accadimenti politici di queste fibrillazioni politiche che si sono palesate alla Camera dei deputati.

Il racconto della giornata politica, dunque, c’è stato pochi minuti dopo l’inizio dell’edizione delle ore 20 di ieri, lunedì 11 luglio. La copertina è stata dedicata al Mondiale 1982, per poi essere ripresa dopo una ventina di minuti con un servizio più approfondito, con tanto di storie per ripercorrere quelle emozioni calcistiche.