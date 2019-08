Texas, uomo nero trascinato per otto isolati legato a due poliziotti a cavallo

Galvesto, Texas. Questa immagine sta facendo discutere gli Stati Uniti. Due agenti a cavallo stanno portando con sé un sospettato di colore. Dalla foto, si nota distintamente che l’uomo viene trascinato con una corda, a mo’ di schiavo. Sembra davvero un’immagine di un altro tempo e di un altro contesto. Invece, è di qualche giorno fa ed è tutto successo realmente in Texas.

Uomo nero legato a due poliziotti a cavallo

Donald Neely, 43 anni, era stato arrestato per violazione di proprietà privata, come ha ricostruito, puntualmente, il New York Times in un articolo. L’uomo, che non è stato fatto salire in un’automobile della polizia perché quest’ultima non è arrivata in tempo sulla scena del presunto crimine, è stato trascinato con una corda per otto isolati. A piedi, legato a due agenti che stavano avanzando a cavallo.

«Abbiamo verificato con le forze dell’ordine di Galveston che la fotografia scattata a Galveston fosse reale. È difficile capire perché questi ufficiali pensassero che questo giovane avrebbe avuto bisogno di un guinzaglio, mentre era ammanettato e camminava tra due ufficiali a cavallo. È una scena che ha evocato rabbia, disgusto e domande della comunità – ha scritto su Facebook Adrienne Bell, che sta concorrendo per un seggio in Texas per i democratici -. Valuteremo la risposta del dipartimento di polizia di Galveston e la responsabilità degli ufficiali coinvolti. È necessaria un’azione rapida per garantire che nessuno venga nuovamente trattato in questo modo e che le procedure di arresto siano giuste: giuste e umane».

Uomo nero legato, la reazione della polizia del Texas

Stando a quanto riportato dal New York Times, la polizia – nella persona del capo del dipartimento del Texas Vernon Hale – si è scusata: «Comprendiamo l’impatto negativo di questa immagine». Ora bisogna valutare se verranno presi dei provvedimenti nei confronti dei due agenti che si sono resi protagonisti del gesto immortalato da una macchina fotografica.