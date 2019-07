California, violento terremoto di 6.4 gradi

Nel giorno dell’indipendenza degli Stati Uniti, la California è scossa da un terribile terremoto di 6.4 gradi della scala Richter. L’epicentro si trova nella Searles Valley, un’area remota e fondamentalmente poco abitata di San Bernardino. Al momento non si registrano vittime, ma la situazione potrebbe essere in evoluzione. La scossa è stata avvertita anche nella città di Los Angeles.

Alcune immagini dalla città di LA sono già state diffuse sui social network e mostrano evidenti movimenti sussultori di lampadari e di altri oggetti d’arredo all’interno di case e appartamenti:

L’epicentro si trova a circa 150 miglia a nord di Los Angeles. Diane Ruggiero, direttore generale dell’Hampton Inn and Suites di Ridgecrest – una delle città più in prossimità dell’epicentro -, ha dichiarato alla CNN che l’hotel ha danni significativi. «I lampadari stanno ancora oscillando – ha detto cinque minuti dopo il terremoto che si è verificato alle 10.33 , ora locale -. Il pavimento è increspato».

Tra le testimonianze illustri che in queste ore si stanno diffondendo sui social network c’è quella della regista statunitense Ava DuVernay, prima donna a ricevere la nomination a un Golden Globe per la regia: «Ho vissuto a Los Angeles per tutta la mia vita. Questo è stato il più lungo terremoto di cui abbia mai avuto esperienza. Per la prima volta ho pensato: ‘Si tratta del Big One?’. Rispetta Madre Natura: è lei il capo»

Been living in Los Angeles all my life. That was the longest earthquake I’ve ever experienced. Not jerky. Smooth and rolling. But it was loooong. It was so long I thought for the first time ever “Is this the big one?” Damn. Respect Mother Nature. She’s the boss.

— Ava DuVernay (@ava) July 4, 2019