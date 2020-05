Arriva una nuova decisione non in linea con il DPCM del 17 maggio, anche le Terme di Caracalla infatti hanno deciso di rinviare tutta la stagione al 2021. Ricordiamo che dal 15 giugno è previsto il riavvio degli spettacoli dal vivo. Ricordiamo che le Terme di Caracalla hanno una capienza di 3500 posti, quindi molto più alta dei 1000 massimi previsti dal DPCM. Alcuni potevano aspettarsi che almeno per il teatro estivo si potesse lottare, ma invece sembra proprio che sarà un’estate senza cultura.

Questa la nota integrale diffusa dalla Fondazione Teatro dell’Opera di Roma, organizzatrice ogni anno della stagione estiva:

“A causa del perdurare dello stato di emergenza, e in seguito al Dpcm del 17 maggio 2020, la Stagione Estiva 2020 alle Terme di Caracalla è annullata. Tutti gli spettacoli in cartellone non vengono cancellati ma riprogrammati nella stagione 2021″.

Tra i grandi artisti che hanno dovuto spostare i loro concerti spiccano senza dubbio le dodici serate evento di Claudio Baglioni previste dal 4 al 18 giugno e il concerto di Andrea Bocelli del 21 giugno. Tra gli spettacoli invece slittano il Bolle and Friends del 14 e 15 luglio, più tutti gli spettacoli di Opera e Balletto.

Dato che gli spettacoli sono stati rinviati e non cancellati i biglietti acquistati per il 2020 restano validi per il 2021. L’anno prossimo chi ne è in possesso potrà entrare senza formalità. E chi non potrà andare allo spettacolo per cui ha acquistato il biglietto potrà ottenere un voucher, valido 18 mesi, per assistere ad altri spettacoli.