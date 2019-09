Teresa Bellanova risponde a Capezzone con il giudizio di Enzo Miccio

Arriva la tanto attesa risposta di Teresa Bellanova, il neo ministro dell’Agricoltura che è stata presa di mira nelle ultime ore, sia per il suo curriculum (il suo titolo di studio è la terza media), sia per l’abito blu elettrico con cui si è presentata alla cerimonia del giuramento del governo Conte-2 al palazzo del Quirinale, davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In modo particolare, la Bellanova era stata attaccata da Daniele Capezzone per il suo abito, dopo un tweet infelice dell’ex deputato.

Teresa Bellanova risponde a Capezzone sul suo abito blu

Ora, sempre via Twitter, è la stessa Teresa Bellanova a rispondere alle critiche, senza cercare lo scontro personale, ma facendo una considerazione sul suo modo di vestirsi e sul fatto di sentirsi se stessa con qualsiasi abito indossi. «La vera eleganza è rispettare il proprio stato d’animo: io ieri mi sentivo entusiasta, blu elettrica e a balze e così mi sono presentata. Sincera come una donna».

Teresa Bellanova risponde con l’approvazione di Enzo Miccio

Nello scrivere questa frase, la stessa Teresa Bellanova ha postato il commento che – sempre nella giornata di oggi – ha rilasciato Enzo Miccio, noto per il suo programma di moda su Real Time «Ma come ti vesti?». L’esperto di moda, che spesso stronca gli outfit dei vip (nel programma aiuta le persone comuni a rifarsi un guardaroba che tenga conto di ogni occasione), questa volta ha approvato la scelta della neo-ministro Bellanova.

«Un abito in organza e chiffon con piccole balze, in un bel blu, perfetto per la sua silhouette – ha scritto l’esperto di moda -. Abbinato magistralmente a delle slingback nere. Accessori in tinta con il piccolo torchon che incornicia lo scollo dell’abito. Per me, Teresa Bellanova è Enzo Miccio approved».

