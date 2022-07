C’è chi sulle app di dating sfrutta il complottismo in maniera tattica

App di dating e complottismo non sembrerebbero avere molto in comune ma (ahinoi) non è così. C’è chi, mentre sostiene che la Finlandia non esiste, riesce a trovare gente con cui uscire. Nel mondo delle app di dating è difficile spiccare e farsi conoscere realmente: poche righe a disposizione per descriversi, una serie di interessi e passioni che rendono tante persone simili a molte altre, frasi troppo spesso banali con la mancata possibilità di veicolare davvero chi si è. Nel dating all’estero ci sono app come Bumble, che propone di raccontare a un potenziale partner in senso romantico il proprio “piano di apocalisse zombie”, e Hinge, che invita a condividere una “causa sociale che ti sta a cuore” con lo scopo di far scoprire le persone in ambiti diversi. Chi si distingue più di tutti, però, si basa sulle teorie cospirazioniste su app dating sfruttate in maniera ironica.

LEGGI ANCHE >>> Ecco come Facebook è diventata la dating app preferita in Pakistan

C’è chi fa conquiste con teorie cospirazioniste su app dating

La terra è piatta, i reali hanno ucciso Diana, Michael Jackson non è morto: anche queste argomentazioni vengono utilizzate per rimorchiare. La scoperta è stata fatta dalla dottoressa Siân Brooke, ricercatrice in scienze sociali computazionali presso la London School of Economics and Political Science, che ha rilevato – si legge su i-D – come teorie cospirazioniste e contenuti di nicchia vengano utilizzati nelle app di dating per individuare persone con cui si condividono senso dell’umorismo e riferimenti culturali.

Su cosa si basa questa ricerca? «Si tratta di una segnalazione di gruppo, di vedere chi è coinvolto nello scherzo come un modo per creare un legame, vuoi trovare persone che valutano le cose nel tuo stesso modo, senza prenderle troppo sul serio, sapendo cosa è inteso ironicamente e cosa no». C’è chi utilizza le teorie cospirazioniste per sgamare subito qualcuno razzista o folle, chi ne approfitta per trovare qualcuno che abbia lo stesso senso dell’umorismo e la stessa visione del mondo e chi utilizza queste informazioni per dare vita a conversazioni che non partano con le solite banalità.

Scegliere questa via – secondo i ricercatori che hanno provato a inquadrare il fenomeno – è un modo per mostrare un senso dell’umorismo tagliente e la consapevolezza rispetto a quanto sta accadendo nel mondo. Il punto fondamentale, dovendo spiccare tra i moltissimi profili, è essere divisivi: essendo divisivi, si salta all’occhio.