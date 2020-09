“La malattia non esiste sopra una certa frequenza”

Ci hanno segnalato un post lunghissimo che andremo a proporvi nella sua interezza, pubblicato da un profilo di una persona ad alto tasso di negazionismo (strano). Questa persona (ma non solo lei) sostiene che la nostra vita è fatta di frequenze: che la malattia ha una frequenza particolare, e che sopra una certa frequenza non esiste malattia. Secondo questa teoria, più grande è la vibrazione, più si vive meglio. Un’affermazione che potrebbe produrre facili battute da osteria, che lasciamo all’immaginazione. Dunque, più alta è la frequenza (ma di cosa?), più si sta bene. Secondo questa teoria, dunque le onde millimetriche del 5G dovrebbero essere un toccasana, giusto? Piuttosto, la cosa che più preoccupa è la frequenza con la quale certi post appaiono nelle nostre home, diciamocelo.

Ecco il post, nella sua interezza:

Giusto per ricordarsi come sono importanti le ns. frequenze, purtroppo non sempre è facile ma ci proviamo!

La malattia ha una vibrazione di 5.5 hz, non esiste seriamente sopra i 25.5 hz.

Per gli esseri umani con vibrazione più alta, niente è più di una semplice influenza.

I motivi per avere una bassa vibrazione possono essere:

Stanchezza

Paura

Tensione nervosa

Rabbia

Odio

Per questo dobbiamo vibrare in alto e non guardare costantemente le notizie nefaste, affinché non ci abbassino la frequenza.

La frequenza della terra oggi è 27,4 hz ma ci sono posti che vibrano molto in basso come:

Ospedali.

Centri assistenziali.

Certi bar.

Carceri.

Sotterranei, ecc.

è dove la vibrazione scende a 20 hz, o meno.

Dolore da 0,1 a 2 hz

Paura da 0,2 a 2,2 hz

Irritazione da 0,9 a 6,8 hz

Rumore da 0,6 a 2,2 hz

Orgoglio 0,8 hz

Abbandono 1,5 hz

Superiorità 1,9 hz

Invece:

Generosità 95 hz

Gratitudine 150 hz

Compassione 150 hz o più.

Amore per il prossimo e per tutti gli esseri viventi 150 hz e più.

Amore incondizionato e universale a partire dai 205 hz

Allora

Vibrare Alto!!!

Cosa ci aiuta a Vibrare Alto?

Amare. Sorridere. Benedire. Ringraziare.

Giocare, dipingere, cantare, ballare, godersi la vita, camminare al sole, fare esercizio fisico, godersi la Natura.

Bevendo acqua. Ci aiutano a vibrare in alto…!!!

La vibrazione della preghiera va dalle 120 alle 350 hz

Bisogna cantare, ridere, amare, vivere… 🌟