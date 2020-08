La candidata di Fratelli d’Italia a Latiano chiede scusa a Giorgia Meloni per la ‘teoria del complotto’ sul caso Briatore

Quel paradossale post Facebook non esiste più. Teodora Tiziana Rizzo ha deciso di cancellarlo dopo le polemiche e ora, a tre giorni di distanza, ha chiesto scusa a Giorgia Meloni e al suo partito per quanto scritto. La candidata sindaco di Fratelli d’Italia a Latiano (in provincia di Brindisi) aveva palesato due teorie del complotto dietro al contagio di Flavio Briatore. Due tesi fantascientifiche che hanno creato imbarazzo – seppur non esternato pubblicamente – all’interno di FdI.

LEGGI ANCHE > La candidata di Fratelli d’Italia e il ‘virus programmato’ (con tanto di untore ad hoc) per ‘punire’ Briatore

Inizialmente, dopo le critiche, si era limitata a cancellare il post e pubblicarne un altro in cui si accusava l’opinione pubblica di averla criticata per il suo libero pensiero, sottolineando di aver ricevuto ‘accuse infamanti, offese gratuite e violenza verbale’.

Insomma, una reprimenda pubblica nei confronti di chi ha contestato quella sua doppia teoria del complotto. Nel post originale, infatti, Teodora Tiziana Rizzo esprimeva dubbi sulla genesi del contagio di Flavio Briatore (nella sua ipotesi si parla di ‘contagio punitivo’ per aver criticato il governo sulla gestione del Covid e la limitazione dell’attività di ballo), fino ad arrivare a pensare che in Sardegna sia stato mandato volontariamente un untore per «infettarci tutti».

Candidata sindaco di fratelli d’Italia a latiano (br) pic.twitter.com/xP0hR63KIY — Francesco (@we_ci65) August 27, 2020

Teodora Tiziana Rizzo chiede scusa a Giorgia Meloni

Adesso arrivano le scuse attraverso un comunicato stampa: «In merito al contenuto del mio scritto, che rappresenta un libero pensiero personale, pubblicato sul mio profilo Facebook non politico, che evidentemente espresso in altro periodo ed in circostanze diverse non avrebbe suscitato tanto clamore, mi scuso ufficialmente, per l’imbarazzo creato, assolutamente involontario, con il partito Fratelli d’Italia, con l’Onorevole Giorgia Meloni, con i dirigenti nazionali e locali».

(foto di copertina: da profilo Facebook di Teodora Tiziana Rizzo)