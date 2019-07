La notte in cui i lampi hanno tenuto sveglia Roma, muore una donna a Fiumicino

La donna che stava rientrando in macchina a Fiumicino è stata sorpresa da uno dei più violenti temporali estivi che la storia recente ricordi. Breve, intenso, un insieme di acqua e di vento. Mentre il cielo, in maniera praticamente incessante, è stato illuminato dai lampi per più di mezz’ora consecutiva. In via Coccia di Morto, proprio mentre la tempesta era al suo culmine, una donna è stata sbalzata fuori dalla sua auto ed è morta.

Temporale, una donna morta a Fiumicino

Questo è quello che è successo a Fiumicino, dove i voli dell’aeroporto – per la mattinata di oggi – sono stati sospesi, mentre nelle zone limitrofe e nella Capitale la situazione è davvero quella che si vede all’indomani di una feroce battaglia. I lampi e i tuoni, si diceva. La città è rimasta sveglia a osservare questo terribile spettacolo offerto dalla natura. E Twitter si è riempito immediatamente di video a tema.

Sembra ci sia una guerra li fuori… un lampo dopo l’altro #temporale pic.twitter.com/lQiQBpdcjN — Venerante (@Venerante) July 28, 2019

Il peggior #temporale che abbia mai visto vabbè che doveva rinfrescà ma stiamo calmini#Roma pic.twitter.com/tGckzBujsz — Elena B (@ElenaThranduil) July 28, 2019

Della bellezza dei temporali estivi ne vogliamo parlare… Io ne sono affascinata ⛈️⛈️⛈️⛈️#temporale #Roma pic.twitter.com/xQCB1FGkko — Аℓєssαη∂яα ❤️ (@Alessandramild) July 28, 2019

Temporale, i danni a Roma

I danni a Roma sono stati ingenti: nei pressi della stazione metro Battistini – capolinea della linea A – l’asfalto si è sollevato quasi del tutto. Mentre in via Andrea Verga è crollato il muro di contenimento di un palazzo, con diversi scantinati che si sono allagati. Una nottata di passione, che era già stata ampiamente annunciata.

La sindaca Virginia Raggi nella serata di ieri si è recata a una riunione operativa del Comitato Operativo Comunale di Roma, proprio per fronteggiare l’allerta meteo diramata dalla protezione civile:

Sto incontrando le donne e gli uomini del Coc, Comitato Operativo Comunale di Roma, che sono al lavoro a seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile Regionale per domani. Li ringrazio per quanto fanno per tutti noi. pic.twitter.com/aFG9DDSq6p — Virginia Raggi (@virginiaraggi) July 27, 2019

E questa mattina, Atac ha comunicato che le fermate Cipro e Repubblica sono chiuse al pubblico perché si sono allagate: si stanno eseguendo i lavori di pulizia per permettere il loro regolare funzionamento.

