Metro Roma, chiuse Repubblica e Cipro per allagamenti dopo il temporale

La città si è svegliata con le immagini del violento temporale che, intorno alle 3 di notte, si è abbattuto su Roma. Il maltempo del 28 luglio, in Lazio, è stato particolarmente dannoso: una donna a Fiumicino è morta mentre era alla guida della sua automobile ed era stata sorpresa dalla pioggia e dal vento. Il temporale Roma, invece, ha provocato ingenti danni.

Temporale Roma, chiuse due stazioni della metro

Così, oltre alla sospensione dei voli da Fiumicino per questa mattina, c’è da segnalare anche l’allagamento di almeno due stazioni della metropolitana. La pioggia della nottata, infatti, ha reso impraticabili sia Repubblica, sia Cipro, entrambe a poca distanza tra di loro sulla metro A. La stazione di Repubblica – che nell’autunno scorso era stata chiusa in seguito al crollo di una scala mobile – era stata recentemente riaperta dopo che erano stati fatti lunghi e laboriosi interventi strutturali per permetterne il funzionamento.

Adesso, Atac ha segnalato attraverso i canali social la chiusura di questi due snodi importanti per il traffico metropolitano: «I treni – si legge in un tweet – non fermano temporaneamente a stazioni Repubblica e Cipro per la presenza di acqua proveniente da aree esterne. Tecnici al lavoro per pulizia e ripristino».

#info #atac – metro A: i treni non fermano temporaneamente a stazioni Repubblica e Cipro per la presenza di acqua proveniente da aree esterne. Tecnici al lavoro per pulizia e ripristino #Roma — infoatac (@InfoAtac) July 28, 2019

Temporale Roma, gli altri problemi alla viabilità

Questa mattina si sono verificati problemi anche lungo la linea ferroviaria. Sulla tratta Roma-Viterbo, ad esempio, sono segnalati ritardi anche superiori ai trenta minuti, a causa dei soliti problemi tecnici all’infrastruttura, andata spesso in tilt in passato in seguito a eventi meteorologici estremi. Si annuncia, dunque, una domenica molto difficile per la mobilità nell’Italia centrale, nel Lazio e a Roma in particolare.

FOTO di repertorio: ANSA/ANGELO CARCONI