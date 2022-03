Cosa ha detto il fondatore di Telegram sulla sicurezza dei dati degli ucraini

Pavel Durov, fondatore e CEO di Telegram, ieri ha raccontato, sul suo canale pubblico Telegram, la sua storia e di come ha protetto in passato i dati degli utenti ucraini dal governo russo. Durov conclude il post rivolgendosi agli utenti e dichiarando che: «qualunque cosa accada, il loro diritto alla privacy è sacro. Ora, più che mai». Ma tale rassicurazione non basta, perché gli utenti sanno che Durov visse e lavorò proprio in Russia, tant’è che il social network VK – ancora oggi quello più diffuso in Russia – è stato fondato proprio da lui. All’inizio del 2010, poi però, il governo russo gli intimò di consegnare i dati degli utenti iscritti a VK, richiesta che il CEO di Telegram declinò e che lo portò ad essere licenziato ed allontanato dalla sua stessa azienda e, in generale, dalla Russia. Oggi, è proprio quest’ultima a controllare VK.

Telegram è sicuro: Durov interviene per rassicurare i suoi utenti circa la sicurezza dei loro dati sulla piattaforma

Durov interviene con un post sul suo canale Telegram cercando di rassicurare gli iscritti circa la sicurezza dei loro dati. Durov condivide con loro la sua storia familiare e, pare, così sostenere i cittadini ucraini. Durov, infatti, è figlio di una donna ucraina, originaria di Kiev: «il suo nome da nubile è ucraino (Ivanenko) e fino ad oggi abbiamo molti parenti che vivono in Ucraina. Ecco perché questo tragico conflitto è personale sia per me che per Telegram». In realtà, però, numerosi utenti si sono rivolti al CEO di Telegram domandandogli se la piattaforma fosse in qualche modo meno sicura per gli ucraini, dato che una volta lo stesso viveva in Russia e lavorava per il governo del paese, oggi, invasore. Egli, a tal proposito, rassicura i suoi iscritti spiegando loro come terminò la sua carriera in Russia nel 2014, dopo che l’FSB, agenzia di sicurezza russa, gli domandò di condividere con la stessa i dati privati ​​degli utenti ucraini di VK, i quali stavano protestando contro un presidente filo-russo. Durov nove anni fa fondava VK, di cui era altresì amministratore delegato, e questo diventò il maggiore social network in Russia e Ucraina, e lo è ancora oggi in Russia. Durov prosegue raccontando di essersi rifiutato di dar corso a tali richieste per tutelare gli utenti ucraini, e di essere, però, per tale ragione stato allontanato, e licenziato dall’azienda, che egli stesso aveva fondato. Durov racconta di aver perso azienda e casa, ma che lo rifarebbe «senza esitazione».

9 years ago I defended the private data of Ukrainians from the Russian government — and lost my company and my home. I would do it again without hesitation. https://t.co/GUFCjbqDc5 — Pavel Durov (@durov) March 7, 2022

Da quel momento, Durov non ha più vissuto in Russia, né risulta avere in territorio russo più alcuna azienda o lavoratori dipendenti. Durov, però, non dà prova che i dati degli utenti siano davvero al sicuro su Telegram. Le dichiarazioni sono equivoche e le affermazioni «io sostengo i nostri utenti» e «il loro diritto alla privacy è sacro» paiono più frasi di circostanza che non danno la reale sicurezza agli utenti che quei dati non verranno utilizzati e condivisi con il governo russo. Non c’è, poi, alcuna garanzia che i dati siano al sicuro da attacchi hacker informatici e perdite di dati.

Nel 2018, il governo russo decise di chiudere Telegram ma non riuscì a portare a termine tale intento. Così, oggi, Telegram è, dopo Whatsapp, la seconda piattaforma di messaggistica più grande della Russia, vantando dal 2020 38 milioni di utenti attivi mensili nel paese. Durov risulta in passato aver protetto i dati degli utenti ucraini, a costo di perdere azienda e casa, ma, secondo gli esperti, Telegram non sarebbe una piattaforma crittografata «end-to-end» e, perciò, sarebbe molto vulnerabile. Gli utenti nutrono i loro dubbi, anche perché la stessa infrastruttura di Telegram potrebbe essere violata o qualcuno dall’interno potrebbe diffondere illegalmente i loro dati.